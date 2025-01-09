Грандиозный успех! Чешские хоккеистки шокировали Канаду и завоевали золото на Универсиаде

Тем более что первые две части игры прошли с одним голом. На подопечных тренера Яна Луцака оказывалось сильное давление, но благодаря отличной игре Пейшовой им удалось удержать счет. «Мы определенно не самые быстрые конькобежцы и не самая лучшая команда здесь. Но мы как чехи всегда находим способ победить, независимо от того, против кого мы выступаем», — улыбнулась 21-летняя вратарь.В третьем периоде сборная успокоилась и начала вести сбалансированную игру со своим звездным соперником. Отлично обороняясь и атакуя, они постепенно приобретали все больше шансов. А на 52-й минуте они открыли счет.Однако чешская эйфория длилась всего 40 секунд, так как Мерсье осталась у левой стойки и без проблем сравняла счет. После этого давление канадцев вновь усилилось, но сборная выстояла, и дело дошло до затяжного овертайма.На 77-й минуте случился чудесный гол с другой стороны. Анна Ваничкова получила пас и послала великолепный удар и вызвала неописуемую чешскую эйфорию.Команда, состоящая в основном из игроков «Пршибрама» и «Карвины», двух лучших команд в женском внутреннем первенстве, улучшила свой бронзовый результат, завоеванный в Лейк-Плэсиде два года назад, и может праздновать шокирующее золото.«Мы знаем друг друга уже десять лет, а может, и больше. Восемь лет назад мы заняли второе место на Кубке Европы. Но я обещала девочкам, что однажды мы выиграем что-то большое. Это золото для них, я их люблю», — сказала эмоциональная Пейшова. «Это был наш последний „танец“, многие девочки будут больше заниматься учебой, чем хоккеем», — заключила она.