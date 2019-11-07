10 неподвластных времени элементов гардероба, которые необходимы каждому мужчине

«Тренды меняются, а стиль вечен» — это касается любого гардероба, и мужской не исключение. Совершенствовать его можно бесконечно, но только в том случае, если есть надежная и универсальная база. Итак, без каких элементов в мужском гардеробе не обойтись?

В его основе должны быть простые вещи, неподвластные времени — забудем на время об экстравагантности. Вместо того чтобы бессмысленно скупать трендовые вещи, нужно выстроить надежную базу из предметов одежды и аксессуаров, устойчивых к капризам моды, легко комбинируемых друг с другом и уместных в самых разнообразных ситуациях. Есть смысл инвестировать в качественные изделия, которые прослужат долго и на которые вы сможете положиться. Прежде всего это касается вещей для повседневной носки, например курток, джинсов хорошего покроя или удобной обуви.

Мы выбрали 10 самых важных вещей, без которых сложно представить себе гармоничный мужской гардероб. Все их можно приобрести в торговом центре Premium Outlet Prague Airport без суеты и очередей.

1. Джинсы

Дерзкие могут отдавать предпочтение зауженным штанинам, однако прямые джинсы темно-синего цвета — это вечная классика. Подворот снизу добавит таким джинсам актуальности.

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2. Брюки

Это базовый элемент мужского гардероба наравне с пиджаком, белой футболкой или удачно сидящими джинсами. Кстати, выбирать такие брюки стоит примерно так же, как и джинсы: они не должны быть мешковатыми, заломы и неопрятные складки очень портят вид. Сделайте выбор в пользу прямого покроя и нейтрального цвета вроде черного, темно-синего или серого. Такие брюки подойдут практически ко всему и могут быть как элементом официального гардероба, так и небрежными или классическими. В общем, идеальная вещь для представителей любого поколения.

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3. Футболка поло

Проверенная временем классика, которая подойдет не только для гольфа, — это футболка с воротником. Она актуальна уже несколько лет (хотя некоторые, стоит признать, этот тип футболки недолюбливают). Цвет — скорее нейтральный, черный, белый или темно-синий, чем кричащий, материал — однозначно хлопок.

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4. Рубашка

Классика среди классики. Рубашки никогда не выйдут из моды, и они нужны любому мужчине так же, как женщине маленькое черное платье. Очевидный выбор — белый цвет, но узоры, клетка или принты не возбраняются. Рубашка должна хорошо сидеть, она может быть как прямой, так и слегка приталенной.

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5. Джемпер

Современный кардиган на пуговицах или теплый свитер с зимними мотивами? Выбирайте на свой вкус, главное — качественный материал: шерсть, альпака или мерино. Этот предмет гардероба обеспечит комфорт и тепло и освежит любой образ, сделав его более спортивным или внеся ноту расслабленной элегантности.

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6. Пиджак

Хорошо скроенный пиджак — основа гардероба любого бизнесмена. Такой пиджак можно носить и с джинсами, и с брюками из хлопка. Пожалуй, при выборе этого предмета одежды имеет смысл довериться профессионалам, ведь качественный пиджак носят не один сезон, а годы и даже десятилетия.

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7. Куртка

Обратите внимание на бомберы из легкого материала с капюшоном или без. Оптимальна длина до пояса: она вытягивает силуэт. А цвет? Классический черный — беспроигрышный вариант, а хаки — хит последних сезонов.

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8. Обувь

Хотя бы одна пара минималистичных белых кед или кроссовок должна быть у каждого. Такая обувь подойдет к костюму, джинсам, шортам и будет уместна как днем, так и вечером. Главное поддерживать белизну: чистить, обрабатывать специальными средствами и еще раз чистить.

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9. Носки

Яркие носки в тренде уже несколько сезонов. Выглядывая между штанинами и ботинками, они идеально завершают образ, добавляя ему нотку небрежности и подчеркивая индивидуальность. Носки могут быть однотонными, с узором, забавными картинками — главное, чтобы их надевали с радостью.

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10. Ремень

Он нужен не только для того, чтобы держать брюки. Ремень — это важнейший модный аксессуар, к выбору которого нужно подходить ответственно. Обратите внимание на его стиль, цвет, материал, ширину, тип застежки. Носить ремень не так просто, как кажется. Он должен гармонировать материалом и цветом с часами и обувью за исключением белых теннисных туфель и застегиваться на третью дырку.

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