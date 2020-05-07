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Готовность номер один: грандиозная весенняя распродажа в POP Airport

Готовность номер один: грандиозная весенняя распродажа в POP Airport

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Долгие недели ожидания подошли к концу! Жителям Чехии наконец можно почти все: гулять без ограничений, заниматься спортом, а с 11 мая — посещать салоны красоты, летние веранды своих любимых заведений и, что немаловажно, в полной мере наслаждаться шопингом.
Готовность номер один: грандиозная весенняя распродажа в POP Airport

В этот день открываются все торговые центры страны, и пражский аутлет премиум-класса POP Airport — не исключение. В понедельник, 11 мая, ровно в 10 утра он распахнет свои двери для покупателей. Для того что шопинг был не только выгодным, но и безопасным, в торговом центре приняли все необходимые меры. Хорошая новость: одежду можно мерить, перед этим продезинфицировав руки.

Вам не терпится обновить гардероб? Вы уже присмотрели себе новые туфли или, может быть, мечтаете о новой сумке (или даже двух)? Вы любите одежду из денима или предпочитаете спортивный стиль? В POP Airport вы обязательно найдете что-нибудь по вкусу, ведь вас ждут 70 магазинов, в которых представлены товары более чем 200 мировых брендов. 

Приходите насладиться шопингом премиум-класса по ценам аутлета! У вас будет возможность приобрести одежду и аксессуары из актуальных весенних и летних коллекций со скидкой до 70% от изначальной цены. Кроме того, многие магазины подготовили специальные предложения, с которыми можно ознакомиться здесь.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). 

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам снова будет публиковаться подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными до 70%. Не пропустите новый список POP10!

Приезжайте в самый красивый торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги. Мы вас ждем!

 

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Темы
шоппинг магазины распродажа
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