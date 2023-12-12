Zara прекращает рекламную кампанию, которая ассоциировалась с мертвыми палестинцами

Сеть магазинов одежды заявила, что сожалеет о «недоразумении», вызвавшем бурную реакцию в интернете и призывы палестинских активистов бойкотировать компанию. Zara заявила, что некоторые покупатели в кампании «увидели то, что было далеко от намерений при ее создании».Inditex, которой принадлежит Zara, заявила, что изменения были частью обычного процесса обновления контента. Компания не стала комментировать призывы к бойкоту, но заявила, что коллекция под названием Atelier была задумана в июле, а фотографии были сделаны в сентябре.В аккаунте Zara в Instagram появились десятки тысяч комментариев к фотографиям, а хэштег «#BoycottZara» стал вирусным в социальной сети X.На одной из фотографий модель несет манекен, облаченный в белое одеяние, а на другой — манекен без рук. Критики заявили, что снимки напоминают фотографии мертвых тел в белых саванах в секторе Газа.На фотографиях изображена мастерская художника с лестницами, упаковочными материалами, деревянными ящиками и кранами, а также ассистенты в спецодежде. Zara заявила, что единственной целью кампании является «демонстрация ремесленной одежды в художественном контексте». Представив коллекцию 7 декабря, ритейлер заявил, что она была вдохновлена пошивом прошлых веков.Реакция, по мнению британской газеты, подчеркивает повышенную чувствительность, с которой сталкиваются международные бренды в то время, когда боевые действия в секторе Газа усиливаются.Фотографии, появившиеся на главной странице интернет-магазина Zara в понедельник утром, сегодня уже не были видны ни на сайте, ни в приложении.Это не первый случай, когда рекламная кампания становится предметом споров.Бренд Dolce & Gabbana убрали из интернет-магазинов в Китае в 2018 году, когда кампания, изображающая моделей, пытающихся есть итальянскую еду палочками, была признана местными знаменитостями и социальными сетями расистской. В прошлом году Zara попала под огонь со стороны некоторых палестинцев и израильтян, когда глава местной франшизы ритейлера в Израиле провел предвыборное мероприятие для ультранационалистического политика.