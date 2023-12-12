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Zara прекращает рекламную кампанию, которая ассоциировалась с мертвыми палестинцами

Анастасия Князева
13 декабря 2023
12:00
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Испанская сеть магазинов одежды Zara убрала со своего сайта и из приложения рекламную кампанию, в которой участвовали манекены с отсутствующими конечностями и статуи, обмотанные белыми простынями. Критики, призвавшие к бойкоту компании, заявили, что реклама напоминает трупы в секторе Газа, где Израиль в настоящее время ведет войну с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сегодня сообщила газета The Times.

Сеть магазинов одежды заявила, что сожалеет о «недоразумении», вызвавшем бурную реакцию в интернете и призывы палестинских активистов бойкотировать компанию. Zara заявила, что некоторые покупатели в кампании «увидели то, что было далеко от намерений при ее создании».
 
Inditex, которой принадлежит Zara, заявила, что изменения были частью обычного процесса обновления контента. Компания не стала комментировать призывы к бойкоту, но заявила, что коллекция под названием Atelier была задумана в июле, а фотографии были сделаны в сентябре.
 
В аккаунте Zara в Instagram появились десятки тысяч комментариев к фотографиям, а хэштег «#BoycottZara» стал вирусным в социальной сети X.
 
На одной из фотографий модель несет манекен, облаченный в белое одеяние, а на другой — манекен без рук. Критики заявили, что снимки напоминают фотографии мертвых тел в белых саванах в секторе Газа.
 
На фотографиях изображена мастерская художника с лестницами, упаковочными материалами, деревянными ящиками и кранами, а также ассистенты в спецодежде. Zara заявила, что единственной целью кампании является «демонстрация ремесленной одежды в художественном контексте». Представив коллекцию 7 декабря, ритейлер заявил, что она была вдохновлена пошивом прошлых веков.
 
Реакция, по мнению британской газеты, подчеркивает повышенную чувствительность, с которой сталкиваются международные бренды в то время, когда боевые действия в секторе Газа усиливаются.
 
Фотографии, появившиеся на главной странице интернет-магазина Zara в понедельник утром, сегодня уже не были видны ни на сайте, ни в приложении.
 
Это не первый случай, когда рекламная кампания становится предметом споров.
 
Бренд Dolce & Gabbana убрали из интернет-магазинов в Китае в 2018 году, когда кампания, изображающая моделей, пытающихся есть итальянскую еду палочками, была признана местными знаменитостями и социальными сетями расистской. В прошлом году Zara попала под огонь со стороны некоторых палестинцев и израильтян, когда глава местной франшизы ритейлера в Израиле провел предвыборное мероприятие для ультранационалистического политика.
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