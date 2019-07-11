Криптовалюты в Чехии: где купить и на что потратить

После стремительного взлета и не менее впечатляющего падения курса биткоина и других криптовалют шумиха вокруг них утихла, но сами криптовалюты остались и неплохо себя чувствуют. Биткоин снова стоит дороже 10 тысяч долларов, а Чехия тем временем закрепилась в статусе ведущего производителя криптовалютных банкоматов и страны, где за виртуальные валюты можно официально купить почти все что угодно.

Попытаемся разобраться, как сейчас обстоят дела с оборотом криптовалют в Чехии, начав с того, как определяются законом и регулируются подобные операции.

Криптовалютное регулирование в Чехии

В апреле 2015 года тогдашний глава центробанка страны Мирослав Сингер выпустил сводку «Безопасность интернет-платежей и виртуальной валюты с позиции Национального банка Чехии», в которой подчеркивалось, что криптовалютные операции не несут угрозы для традиционной банковской системы, поэтому их использование никак не ограничивается законами страны, хотя к ним применяются общие нормы Евросоюза.

Позже, 1 января 2017 года, вступили в силу поправки к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Согласно им банки, криптобиржи и обменники обязаны подтверждать личность клиентов при операциях с криптовалютами на сумму от тысячи евро. Однако эти изменения не касаются чешских фирм, принимающих в цифровой валюте платежи за товары и услуги.

В Чехии криптовалюты считаются не платежным средством, а нематериальными активами. На них не распространяется законодательство о платежных системах, и для работы с ними не нужно никаких специальных разрешений. Прибыль, полученная в виде криптовалют, облагается налогом на прирост капитала, также к криптовалютам применяется НДС. Помимо прочего, платежи в виртуальных валютах должны регистрироваться в системе электронного учета выручки (EET).

Развитие криптовалютной сферы

Либеральное регулирование и высокий уровень IT-культуры в Чехии привели к буму криптовалют. В стране работает множество финтех-стартапов, среди которых стоит отдельно выделить Satoshi Lab – компанию, названную в честь загадочного «отца» биткоина Сатоши Накамото и выпускающую аппаратный кошелек для криптовалют под названием Trezor. Эти устройства, позволяющие безопасно хранить виртуальную валюту, популярны у криптоэнтузиастов по всему миру.

Также в пражском районе Голешовице действует «центр криптоанархии» Paralelni Polis, занимающийся популяризацией криптовалют, а в 2018 году в Чехии при участии IBM и PwC был создан блокчейн-альянс Blockchain Connect / Czech Alliance, призванный способствовать развитию и внедрению технологии, лежащей в основе виртуальных денег. Кроме того, именно в Праге в 2018 году прошла конференция Ethereum Foundation Devcon при участии основателя второй по популярности криптовалюты эфириум российско-канадского программиста Виталика Бутерина.

Криптовалютные банкоматы

Чехия при своих скромных масштабах занимает шестое место в мире по количеству автоматов, позволяющих обменять обычные, так называемые фиатные, деньги на криптовалюту. В глобальном масштабе их почти пять тысяч, а в Чешской Республике — около 70. Большая часть таких устройств приходится на Прагу. Их можно найти не только в крупных торговых центрах и магазинах электроники, но и в «трафиках» на станциях метро наряду с печатной продукцией, сигаретами и билетами.

Пражская компания General Bytes, выпускающая криптовалютные автоматы, — лидер на мировом рынке: по всему миру установлено более 1600 ее устройств. В активе американского производителя Genesis Coin, занимающего второе место, 1400 банкоматов.

Где в Чехии можно заплатить криптовалютой

Число чешских компаний и организаций, принимающих биткоины в качестве оплаты, увеличивается, и не все они связаны со сферой технологий. В их списке, например, крупнейший магазин электроники Alza.cz, кофейня в Paralelni Polis (кроме биткоина там принимают лайткоин, дэш и монеро) и относящийся к этому же проекту коворкинг Paper Hub, агентство недвижимости Home Hunters (с его помощью в 2017 году некий россиянин купил квартиру в пражском районе Страшнице за 35 биткоинов, что на тот момент превышало 5 млн крон), автозаправочная станция с говорящим названием Krypto в районе столичного торгового центра Harfa, продавец подержанных автомобилей FairPlayAuto, ряд отелей и ресторанов.

Актуальный курс биткоина

На момент публикации статьи, 11 июля 2019 года, один биткоин стоит около 11,4 тысячи долларов, или порядка 26 тысяч крон (по данным kurzy.cz).