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ОБЗОР: Праздники и каникулы в Чехии сократят учебный год 2023/24 примерно на месяц
30 АВГУСТА 2023
18:50
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Летние каникулы подходят к концу, и уже 4 сентября дети снова отправятся в школы. В этом году их ожидает около 20 выходных дней, включая государственные праздники и каникулы. Дополнительные выходные дни будут предоставлены по усмотрению директора каждой школы. Познакомьтесь с перечнем дней, когда дети останутся дома.
Первый большой перерыв наступит для учеников 28 сентября, в День чешской государственности. В этом году этот праздник придется на четверг, и, вероятно, многие школы продлят выходные и на пятницу.
Разочарование может случиться во время Рождества. Так как Рождество выпадает на воскресенье, учебная неделя перед этим праздником останется без изменений. После праздничных новогодних дней школы снова откроются 3 января, в среду.
Первая волна весенних каникул ожидает учеников с 5 по 11 февраля, начиная с Праги 1 и заканчивая Прагой 5. Затем, с 12 по 18 февраля, каникулы настанут для учеников с Праги 6 до Праги 10. А спустя неделю после этого - для учеников Праги-Запад и Праги-Восток.
- 28 сентября 2023 - День чешской государственности - 1 день
- 26 октября 2023 - 27 октября 2023 - Осенние каникулы - 2 дня
- 17 ноября 2023 - День борьбы за свободу и демократию - 1 день
- 23 декабря 2023 - 02 января 2024 - Рождество - 6 дней
- 2 февраля 2024 - Семестровые каникулы - 1 день
- 5 февраля 2024 - 17 марта 2024 - Весенние каникулы (в зависимости от района) - 5 дней
- 28 марта 2024 - 01 апреля 2024 - Пасхальные каникулы - 3 дня
- 1 мая 2024 - Праздник труда - 1 день
- 8 мая 2024 - День победы - 1 день
- 28 июня 2024 - Конец учебного года
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