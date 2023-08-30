ОБЗОР: Праздники и каникулы в Чехии сократят учебный год 2023/24 примерно на месяц

Первый большой перерыв наступит для учеников 28 сентября, в День чешской государственности. В этом году этот праздник придется на четверг, и, вероятно, многие школы продлят выходные и на пятницу.





Разочарование может случиться во время Рождества. Так как Рождество выпадает на воскресенье, учебная неделя перед этим праздником останется без изменений. После праздничных новогодних дней школы снова откроются 3 января, в среду.





Первая волна весенних каникул ожидает учеников с 5 по 11 февраля, начиная с Праги 1 и заканчивая Прагой 5. Затем, с 12 по 18 февраля, каникулы настанут для учеников с Праги 6 до Праги 10. А спустя неделю после этого - для учеников Праги-Запад и Праги-Восток.





- 28 сентября 2023 - День чешской государственности - 1 день

- 26 октября 2023 - 27 октября 2023 - Осенние каникулы - 2 дня

- 17 ноября 2023 - День борьбы за свободу и демократию - 1 день

- 23 декабря 2023 - 02 января 2024 - Рождество - 6 дней

- 2 февраля 2024 - Семестровые каникулы - 1 день

- 5 февраля 2024 - 17 марта 2024 - Весенние каникулы (в зависимости от района) - 5 дней

- 28 марта 2024 - 01 апреля 2024 - Пасхальные каникулы - 3 дня

- 1 мая 2024 - Праздник труда - 1 день

- 8 мая 2024 - День победы - 1 день

- 28 июня 2024 - Конец учебного года













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