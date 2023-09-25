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Следы ведут в Киев. Немцы добились прогресса в расследовании атак на «Северный поток»

Новости 420on
29 сентября 2023
11:30
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В ходе поисков виновных в прошлогодних взрывах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 постепенно всплывают подсказки и догадки, указывающие в разных направлениях. По данным немецких СМИ, спустя год после взрывов становится все вероятнее, что за крупнейшей в истории диверсией стоят выходцы из Украины.
Новые данные об украинском следе были опубликованы на этой неделе совместной следственной группой еженедельника Die Zeit, ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung и общественной телерадиокомпании ARD. Среди прочего журналисты обнаружили бизнесмена из Киева, который, по мнению немецких полицейских, стоит за подставной компанией, играющей важную роль в этом деле.
 
Этот бизнесмен, Рустем А. (СМИ Германии не публикуют полные имена подозреваемых — ред.), связан с яхтой «Андромеда», которая, по мнению немецких следователей, использовалась злоумышленниками в качестве транспортного средства. 50-метровое судно, на борту которого были обнаружены остатки взрывчатки, отправилось в сентябре прошлого года из северного немецкого города Росток, сделало несколько остановок в Балтийском море и двигалось в районе мест взрывов у датского острова Борнхольм.
 
Следователи предварительно установили, что за аренду яхты заплатила варшавская компания Feeria Lwowa. Эта компания выдавала себя за туристическое агентство, но практически не вела никакой деятельности.
 
Немецкие журналисты выяснили, что за компанией стоит украинский бизнесмен по имени Рустем А. Когда они связались с ним по телефону, тот сначала потребовал 5 000 долларов за час разговора. «Мое время дорого», — сказал он, а затем сравнил журналистов с проститутками. Позже он даже пригрозил журналистам, если они заявят на него в полицию. Репортерам не удалось пообщаться с ним лично, так как он на своем автомобиле въехал в огороженный и хорошо охраняемый жилой район Киева.
 
Удалось также установить личность украинского владельца электронного адреса, который общался с немецким арендодателем по поводу яхты. Он является сотрудником компании, получающей государственные контракты и предоставляющей морские услуги. Человек, назвавшийся Максимом Б., отрицал, что зафрахтовал «Андромеду» в прошлом году.
 
Тем не менее немецкие следователи рассматривают Максима как подозреваемого. При оформлении аренды судна он приложил к электронному письму копии двух поддельных паспортов — румынского и болгарского.
 
Румынский паспорт был выдан на имя Стефана Марку, но фотографии, по мнению преступников, принадлежат Валерию К. Это примечательно потому, что в социальных сетях этот человек предстает в украинской форме. По словам его бабушки, которую журналисты нашли в Днепре (Украина), Валерий находится на передовой и редко выходит на связь по телефону.
 
Однако немецкие следователи не исключают, что личность этого человека была искажена. Девушка Валерия, проживающая во Франкфурте-на-Одере (Германия), отрицает его причастность к разрушению трубопроводов, а на борту яхты «Андромеда» не было обнаружено следов его ДНК.
 
Болгарский паспорт был выдан на имя Михаила Попова, и, по-видимому, в данном случае это тоже поддельная личность. Утверждалось, что это имя капитана судна.
 
По данным немецких следователей, некоторые члены экипажа «Андромеды» после атак на трубопроводы пользовались мобильными телефонами, которые находились на территории Украины.
 
Также выяснилось, что незадолго до взрывов яхта совершила еще несколько остановок в Балтийском море. Помимо временных стоянок в Польше и Дании, она также заходила в шведский порт Сандхамн. Один из очевидцев рассказал немецким журналистам, что видел на борту судна пятерых мужчин и одну женщину. По его словам, двое мужчин имели короткие военные стрижки, а женщину они описали как невысокую брюнетку.
 
Официально власти Германии не комментируют информацию о подозреваемых. «Личности преступников и их фактические мотивы являются предметом продолжающегося расследования», — официально заявила высшая федеральная прокуратура в ответ на вопрос журналистов. Помимо немецких криминалистов, расследование причин взрывов параллельно ведется в Швеции и Дании.
 
Вывод немцев о том, что взрывчатка была доставлена яхтой «Андромеда» по морю, оспаривает польское правительство.
 
«Мы не нашли никаких следов причастности яхты к этим событиям», — цитирует ARD слова Станислава Жарына, государственного секретаря канцелярии премьер-министра Польши, отвечающего за координацию деятельности спецслужб. По его словам, члены экипажа искали развлечений, а круиз носил «чисто туристический характер».
 
Польша возлагает ответственность за атаки на Россию. Эта гипотеза была подкреплена некоторыми данными скандинавских СМИ, которые обратили внимание на передвижение российских кораблей вблизи мест взрывов.
 
Однако Кремль отрицает свою заинтересованность в разрушении трубопроводов и указывает на Запад. Большое внимание в России уделяется предположениям американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что взрывы трубопроводов были организованы США в сотрудничестве с Норвегией.
 
Ссылаясь на неназванный источник в разведывательном сообществе США, Херш написал на неделе, что Белый дом хотел использовать этот шаг, чтобы предотвратить еще большую зависимость Германии от поставок газа из России после введения в строй «Северного потока — 2».
 



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