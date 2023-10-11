Alza больше не сможет переманивать клиентов Mall и CZC своей новой акцией

В прошлом месяце Alza провела кампанию, предлагая покупателям, что если они купили товары в Mall и CZC, то могут предъявить претензии по неудовлетворительным товарам к ней. И аргументировала свой шаг тем, что пошла на такой шаг из-за неясного будущего этих марок, которые попадают под польскую Allegro. Однако теперь предложение этой услуги приостановлено Городским судом Праги предварительным запретом.





Портал Aktuálně.cz сообщил о решении суда, которое подтвердила пресс-секретарь Alza Элишка Чержовска (Eliška Čeřovská). «На данный момент мы не можем предоставлять эту услугу. К сожалению, я не могу дать дальнейших комментариев, так как суд обязал нас воздержаться от публичного информирования об акции», — сказала Чёржовска, добавив, что Alza планирует защищать себя в судебном порядке.





По этой причине, как сообщает Aktuálně, интернет-магазин не может сообщить, относится ли временное приостановление услуги только к акции или также и к ее проведению — поэтому неясно, как ритейлер будет относиться к покупателю, который обратится к нему с жалобой на товары конкурента. Изначально акция Alza предусматривала возможность до 30 сентября текущего года пожаловаться на товары, приобретенные на Mall или CZC, при условии, что они изначально имелись в каталоге Alza.





Подобная акция вызвала большой ажиотаж на рынке, и компания Allegro, под которую попадают оба электронных магазина, в ответ заявила, что, по крайней мере, на данный момент ни один из них не собирается закрываться и планирует продолжать инвестировать в них, поэтому нет никаких опасений за их будущее. По мнению других экспертов, поступок Alza по меньшей мере сомнителен. «Alza, которая уже давно является лидером чешской электронной коммерции, в прошлом показала, что не боится идти наперекор сложившейся практике маркетинга», — прокомментировал Ян Ветишка, директор Ассоциации электронной торговли, объединяющей около семисот интернет-магазинов.





Катержина Грубешова, директор Ассоциации коммуникационных агентств, даже назвала действия Alza некачественной и этически сомнительной маркетинговой кампанией: «Создается впечатление, что акция направлена не на помощь нуждающимся потребителям — например, из-за отсутствия места, куда можно пожаловаться на товар, — а на обращение к существующим клиентам конкурирующего ритейлера, что, по крайней мере, находится на грани этики. Такой агрессивный тип коммуникации гарантирует бренду достаточную узнаваемость без оплаты медийного пространства».





В перестрелку между электронными магазинами включился и Mironet, обвинив Alza в том, что у нее «много громких, пустых слов». А затем предложил клиентам Alza обращаться к ним с жалобами. «Кампания Alza — это образцовое надругательство над концепцией и ценностью, которые Mironet создавал на рынке в течение многих лет», — заявили в компании, ссылаясь на то, что она неоднократно рассматривала претензии по товарам, приобретенным у обанкротившихся конкурентов, таких как ProCA, Monima и Agen. Однако, по словам представителей Mironet, они всегда предлагали такую возможность только после фактического банкротства этих магазинов, мотивируя это решением проблем покупателей, которым больше некуда было предъявить претензии.