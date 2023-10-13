Облигации США предлагают привлекательную доходность. Этим могут воспользоваться чешские инвесторы

Государственные облигации США являются одними из самых надежных инвестиций в мире. Эти ценные бумаги выпускаются правительством США, которое привлекает средства для своей деятельности. Взамен оно возвращает инвесторам основную сумму долга, обогащенную доходностью, которая зависит от срока погашения облигации.



В последнее время доходность по государственным облигациям США растет, что приводит к падению цен на них. В то же время, чем больше срок погашения облигаций, тем резче их цена реагирует на изменение процентных ставок. Это явление обусловлено несколькими факторами, такими как инфляционные тенденции, ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США или увеличение государственного долга и фискальное стимулирование.



«В результате роста процентных ставок и инфляционных ожиданий доходность государственных облигаций США растет уже третий год. Это естественная часть монетарного цикла, но на этот раз мы наблюдаем аномалию. Темпы государственных заимствований США являются экстремальными, кроме того, некоторые крупные игроки, такие как Китай, сбрасывают американский долг в результате геополитических разборок», — говорит аналитик BHS Тимур Баротов.



Общий долг США на сегодняшний день превышает 33,5 трлн. долл. Только за последние 19 дней этот долг рос со скоростью 28 млрд. долл. в день. Все это приводит к стремительному удешевлению государственных облигаций США, которое сопровождается ростом доходности. В настоящее время доходность по 10-летним государственным облигациям США составляет около 4,5%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Аналогичная динамика наблюдается и по 20-летним казначейским облигациям, которые уже успели перешагнуть пятипроцентный рубеж.



«Темпы роста доходности этих облигаций и падения цен на них являются самыми высокими за последние четыре десятилетия. Повышение доходности в условиях высокой ставки ФРС приводит к удорожанию ипотеки и общему росту ставок по кредитам», — поясняет Баротов.



По мнению эксперта по облигациям Душана Васковича из финансовой группы Roklen, это движение, которого никто не ожидал еще год назад и которое застало врасплох многих опытных игроков. «Это видно по комментариям и рекомендациям аналитиков, которые несколько раз отмечали ценовое дно рынка, но оно так и не продержалось. В долгосрочной перспективе ничего особенного не происходит, мы можем увидеть доходность, аналогичную доходности 2008 года», — говорит Васкович.



Больше, чем рынок акций



Рынок облигаций старше и крупнее рынка акций, и именно на нем движутся гиганты в виде учреждений и организаций с наибольшими объемами наличности. От доходности и цены облигаций зависит целый ряд важных переменных.



«К ним относится ставка дисконтирования, по которой оцениваются рискованные активы, такие как акции и недвижимость. Затем уровень процентов по кредитам для населения и бизнеса, стоимость хеджирования финансовых рисков для институтов, ключевая процентная ставка, обменный курс или стоимость кредита для компаний и отдельных стран», — приводит примеры Баротов.



Таким образом, нынешняя привлекательная доходность по государственным облигациям США представляет собой интересную инвестиционную возможность для инвесторов, которой могут воспользоваться и небольшие чешские инвесторы. Американские ценные бумаги так же доступны для них, как и любые другие публично торгуемые активы. Облигации США могут быть приобретены различными способами.



Как приобрести облигации США



«Самый лучший способ — обратиться к своему брокеру или в банк. Все чешские банки должны уметь это делать», — советует Вашкович из Roklen.



Например, дилер по ценным бумагам Patria Finance, который в настоящее время отмечает повышенный спрос на облигации с более длительными сроками погашения и фиксированными купонами, позволяет своим клиентам приобретать облигации США. Это означает, что инвестор заранее знает, какой процент он получит и сколько денег ему вернут в конце срока погашения.



«Мы можем покупать и держать на хранении для наших клиентов казначейские облигации США и вообще любые государственные и отдельные ликвидные корпоративные облигации. Таким образом, облигации могут быть приобретены напрямую», — говорит Якуб Брюкнер, брокер компании, специализирующийся на рынках облигаций.



Прямые покупки этих ценных бумаг можно также осуществлять через популярную во всем мире американскую торговую платформу Interactive Brokers.



Другой вариант — косвенная покупка, например, через биржевой фонд (ETF) iShares 20+ Year Treasury Bond, который привязан к облигациям и следит за их развитием. Такой вариант предлагает и компания Patria Finance. Кроме того, такую возможность предлагают, например, чешский брокер XTB или Fio banka.