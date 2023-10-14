ИИ не будет просто отнимать рабочие места в Чехии. Есть другие последствия, считает глава ABSL

Сектор корпоративных услуг в Чехии растет. Если десять лет назад в нем работало около 50 000 сотрудников, то в следующем году их должно стать в четыре раза больше. Это одна из самых быстрорастущих частей чешской экономики. Причина проста: для крупных международных компаний центры обслуживания бизнеса зачастую являются жизненно важными подразделениями. Изначально они должны были выполнять лишь вспомогательную функцию для своих материнских компаний, но сегодня они разрабатывают инновации, ключевые продукты и другие услуги, и их значение растет. И технологии накладывают свой отпечаток. «В нашей отрасли искусственный интеллект выступает в качестве катализатора роста», — говорит исполнительный директор ABSL Джонатан Эпплтон.

С развитием искусственного интеллекта и других технологий появились разговоры о том, что многие рабочие места исчезнут. Глава ABSL, отраслевой ассоциации, представляющей сектор бизнес-услуг в Чешской Республике, соглашается с этим, но в то же время добавляет, что рабочие места не просто исчезнут. «В настоящее время роботы в нашей отрасли соответствуют 15 000 рабочих мест. Но в то же время в отрасли работают почти 5 000 инженеров, которые программируют и внедряют автоматизацию и искусственный интеллект, а также множество других специалистов, которые занимаются обучением или анализом данных», — говорит он.

Изменениям и вызовам, с которыми сталкивается мир бизнес-процессов, будет посвящена большая конференция ABSL 2023, которая пройдет с 1 по 2 ноября в Брно, а CzechCrunch выступит ее информационным партнером. Около 90 экспертов расскажут о тенденциях в использовании искусственного интеллекта в компаниях, о том, как сегодня люди сотрудничают с технологиями или как они внедряют инновации в бизнес-процессы. А также о том, как нужно готовить людей к карьере будущего. Своим опытом поделятся Дануше Нерудова, один из главных редакторов Financial Times Юрий Бендер и представители таких крупных компаний, как Deloitte, Colliers, Grafton Recruitment и Accenture.

«Сектор бизнес-услуг стоит перед лицом невероятных перемен. И он либо приспособится к ним, либо постепенно исчезнет», — прогнозирует Ян Хайтманек, партнер консультационной службы Deloitte по интеллектуальной автоматизации. Именно это, наряду с инструментами искусственного интеллекта, существенно изменит форму работы во многих отраслях, включая бизнес-услуги. По мнению Хайтманека, генеративный искусственный интеллект может взять на себя многие функции человека. «В то же время это освободит руки многих людей, которые хорошо разбираются в данной области и смогут создавать полезные аналитические материалы на основе результатов, обработанных ИИ», — говорит он о возможном сценарии развития событий.

По мнению Яна Хайтманека, в целом верно, что большой проблемой для руководства компаний будет понять и научиться работать с тем фактом, что место половины сотрудников займут роботы, причем не только на производстве, но и в администрации или маркетинге. В то же время он отмечает, что с искусственным интеллектом придется работать иначе, чем с традиционными технологиями или инструментами, такими как Word, SAP или Oracle. По его словам, к искусственному интеллекту следует подходить как к «вещи», которая может совершать ошибки, «не слушать» или развивать задачу в другом направлении. «Для компаний это означает, что если они внедряют ИИ, то должны относиться к нему как к инструменту, который помогает и является самостоятельной единицей», — говорит он.

В то же время, конечно, ИИ не будет вездесущим. «Технологии заменяют человека только в некоторых областях, например при выполнении повторяющихся, рутинных задач. Это позволяет людям заниматься другой, более интересной и творческой работой, например разработкой новых услуг. Фактически можно сказать, что в сфере бизнес-услуг ИИ выступает в качестве катализатора роста. Более того, наши исследования показывают, что компании, использующие ИИ, растут по численности персонала в два раза быстрее, чем в среднем по отрасли», — говорит Эпплтон из ABSL.

По словам главы отраслевой ассоциации, использование технологий в сфере бизнес-услуг в основном имеет две цели: повышение качества и стоимости услуг, предоставляемых центрами, а также улучшение работы и эффективности самих центров. Искусственный интеллект может автоматизировать обработку счетов или заказов, помочь управлять транспортными потоками, планировать наиболее эффективные маршруты и хранение товаров для логистических служб или быстрее обрабатывать данные кандидатов при подборе персонала. В целом Джонатан Эпплтон видит наибольший потенциал в аналитике данных и прогнозировании тенденций.

«Объем данных, которые мы генерируем в своей профессиональной и личной жизни с помощью технологий, растет в геометрической прогрессии. В 2020 году в мире будет сгенерировано 64,2 зеттабайта данных, а к 2025 году этот показатель увеличится более чем в три раза. Если хорошо проанализировать эти огромные объемы данных, то можно использовать современные технологии для моделирования прогнозов будущих тенденций, например для прогнозирования спроса, выявления проблемных товаров или персонализации корзины. Таким образом, центры обслуживания предприятий и ИТ-центры могут принести большую пользу своим материнским компаниям и обеспечить их дальнейший рост. Это вернется к нам в виде доверия компаний к местным центрам и их дальнейшего роста», — говорит глава ABSL.

По мнению Джонатана Эпплтона, в Чехию может приехать огромное количество квалифицированной рабочей силы со всего мира, причем компании особенно заинтересованы в высоком уровне инноваций и цифровых технологий. Главное — быть готовыми к этому. «Но если компании не будут внедрять технологические инновации во все элементы своей организации, если они не будут внедрять инновации, то они потеряют потенциал, от которого будет зависеть их будущая работа. В целом я считаю, что потенциал для роста в будущем еще велик, но он примет другую форму. Он будет в большей степени основан на технологиях, а не на численности персонала. Я по-прежнему считаю, что через несколько лет мы достигнем четверти миллиона сотрудников в секторе бизнес-услуг», — добавляет Эпплтон.