Revolut, у которого более 600 000 пользователей в Чехии, обновляет свое приложение. Что изменится?

В 2015 году Revolut начинал как простое приложение, позволяющее пользователям легко совершать валютные переводы, зачастую на более выгодных условиях, чем предлагают традиционные участники рынка, в том числе банки. С течением времени британский финтех-стартап добавлял новые функции в свое приложение, пока оно не разрослось до нынешних размеров, где пользователи могут торговать акциями, покупать криптовалюты или оформлять туристическую страховку. Из-за этого пострадала легкость и понятность некогда простого приложения, и теперь Revolut хочет исправить это благодаря обновлению. Компания также сообщила, что все больше пользователей пользуются ее услугами в Чехии.

Во всем мире у Revolut насчитывается более 35 млн клиентов, которые совершают полмиллиарда операций в месяц. Пользовательская база Revolut в Чехии также быстро растет и за год увеличилась на треть, достигнув отметки в более чем 600 000 человек. В последний раз компания сообщала в марте этого года, что ее услугами в стране пользуются 485 000 клиентов. Тогда же Revolut похвасталась, что впервые с момента своего основания вышла в прибыль. Чтобы продолжить рост и привлечь новых пользователей, компания представила новую версию своего приложения. Цель состоит в том, чтобы все больше людей использовали его в качестве основного счета для платежей.

«Revolut 10 — это наш самый большой шаг вперед, позволяющий клиентам сделать Revolut своим основным счетом. Мы создали Revolut 10, чтобы помочь клиентам получать четкое представление обо всех своих счетах и деньгах в одном месте, а также просматривать свои любимые функции и продукты. Мы надеемся, что обновленный и более четкий дизайн поможет нашим клиентам изучить существующие функции и продукты, о которых они, возможно, даже не подозревали», — сказал Иван Чалов, руководитель розничного подразделения Revolut, о последнем обновлении.

В обновленной версии приложение Revolut получило не только новый логотип, но и модернизированный главный экран с упрощенной навигацией и возможностью персонализировать его с помощью различных тем или виджетов. Разработчики постарались сделать более понятным переключение между счетами, а также упростить доступ к другим сервисам. Предполагается, что в результате будет улучшено управление движением денег между несколькими валютами и сберегательными счетами, а с помощью виджетов пользователь сможет закрепить наиболее часто используемые функции на главном экране.

Обновление в виде Revolut 10 уже доступно в чешском App Store, однако компания заявляет, что будет внедрять новый пользовательский интерфейс поэтапно. Новым стало также переименование функции Trezor, которая теперь стала называться Kapsy. Kapsy по-прежнему функционируют как подсчета, позволяя пользователям откладывать деньги отдельно от основного счета, например, для оплаты. При этом сохраняются функции обмена валют, международных переводов, пересылки денег между контактами и накопления. Revolut предлагает базовые услуги бесплатно, в то время как другие тарифные планы предлагают более удобный обмен или cashback.