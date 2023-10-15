Экономьте силы и время. 8 подсказок по использованию GPT в обычной жизни

Значительную часть пользователей составят люди, которые пробуют общаться с инструментом и проверяют, насколько его поведение отличается от человеческого. Это, конечно, интересно, но показывает лишь малую часть возможностей, которые предоставляет инструмент.





Поэтому мы собрали несколько примеров, демонстрирующих, как ChatGPT и другие подобные инструменты могут использоваться в повседневной практике. Но сначала небольшое предупреждение.





ChatGPT — это выдумка и фантзия

Инструмент ChatGPT основан на большой языковой модели (LLM), которая обучается на большом количестве текстов из Интернета. Таким образом, она может слово за словом генерировать текст, вызывающий доверие, но это не означает, что результаты совпадают с реальностью. ChatGPT придумывает, сочиняет и с уверенностью выдаст вам полную чушь. Это не «баг», а принцип работы сервиса. Об этом следует помнить, если вы собираетесь использовать его для чего-то, кроме развлечения. Всегда относитесь ко всем результатам, полученным с помощью LLM-инструментов, как к идее или предложению, а не как к чистой правде. Проверяйте полученные факты, прежде чем использовать их где-либо.





Итак, с этим покончено, и давайте посмотрим, для чего реально можно использовать такие сервисы, как ChatGPT. Начните новый чат на сайте chat.openai.com (требуется регистрация).





1. Генерация идей и вдохновение контентом

Одно из типичных применений большой языковой модели — генерация практически неограниченного количества идей практически на любую тему. Не все идеи окажутся полезными, но почти всегда вы найдете в результатах что-то такое, до чего не додумались бы сами.





Пример: Создайте таблицу с десятью размерными примерами использования ChatGPT в повседневной жизни для повышения личной и профессиональной продуктивности. Обязательно укажите: номер, применение, назначение примера.





Хорошо зарекомендовала себя просьба представить результат работы ChatGPT в виде таблицы. Это не только повышает ясность, но и часто приводит к более полезным результатам. Таблица не дает возможности сбиться с темы на общие банальности.





С помощью кнопок можно сгенерировать новый ответ или отредактировать и переписать задание.





Важно отметить, что первый запрос не обязательно должен завершать взаимодействие. Напротив, для достижения наилучших результатов рекомендуется постепенно уточнять свои запросы. Не стесняйтесь написать: «Мне понравился восьмой пункт, хотелось бы больше таких советов».





2. Написание электронных писем в соответствии с заданием

Общение по электронной почте имеет определенную специфику. Обычно предполагается некое вежливое вступление, заключение и несколько фраз, чтобы текст не звучал грубо или невоспитанно. И если некоторые письма наверняка всегда захочется написать самому, то для других не составит труда сгенерировать текст.





Начните новый разговор и задайте тон с самого начала: «Станьте моим помощником, чтобы помочь мне писать вежливые электронные письма». Хорошо помогает спросить ChatGPT, что ему нужно от вас, прежде чем приступить к генерации.





Пример: Напишите письмо менеджеру отеля Х. Я останавливался там 21:25 июня 2022 года, и все это время кондиционер не работал. Поскольку были очень жаркие дни, было некомфортно. Напишите ему, чтобы он предложил, как решить эту проблему и желательно выплатить компенсацию.







Это не означает, что вы должны отправить письмо именно в том виде, в котором его выдал ChatGPT. Можно продолжить разговор и добавить дополнительные вопросы или пожелания. Это не означает, что вы должны отправить письмо именно в том виде, в котором его выдал ChatGPT. Можно продолжить разговор и добавить дополнительные вопросы или пожелания.





Особенно если написание официальных текстов для вас — тяжелое испытание, этот инструмент поможет сэкономить время и нервы. В конце концов, некоторым людям проще отредактировать уже готовый текст, чем смотреть на пустой экран.





Вы можете сохранить беседу, а если получите ответ на свое письмо, то вставить его в уже начатую беседу, чтобы сохранить контекст. Это еще одно большое преимущество ChatGPT: вы можете возвращаться к уже созданным текстам и перерабатывать их.





3. Советы по решению задач в Excel

Некоторых может удивить то, с чем «справляется» ChatGPT. Для многих он зарекомендовал себя, например, как технический помощник в решении проблем с электронными таблицами. Такая мелочь, как создание выборочных данных, не вызывает затруднений.





Но, допустим, это реальные данные, и с ними надо как-то работать. И мы столкнулись с проблемой: возраст автомобиля задан текстом (7 лет, 4 года и т.д.), а нам нужно представить его в виде числа.





Пример: В Excel в ячейке E2 у меня есть значения типа 17 лет или 4 года. Какую формулу я могу использовать, чтобы получить из этого только число? У меня английский Excel.





Помните, что можно сгенерировать несколько ответов. ChatGPT каждый раз предлагал несколько разных решений, некоторые из которых были нерабочими, а некоторые — откровенно глупыми. Поэтому нужно проверять функциональность и не полагаться на ChatGPT. Со временем вы научитесь задавать вопросы таким образом, чтобы ответы были полезными. Большим преимуществом является то, что вы можете попросить ChatGPT объяснить, как работает тот или иной результат.





Возможность получить «индивидуальную лекцию» особенно полезна, когда вы используете непонятную формулу. Вместо того чтобы слепо доверять полученному ответу, вы можете узнать что-то новое.





4. Объяснение концепций в контексте

Мы уже выяснили, что не следует безоговорочно доверять языковым моделям. Но это не значит, что мы не можем воспользоваться их советами. Например, создание объяснений, адаптированных к целевой аудитории.





Часто придумать подходящие и понятные примеры бывает сложно как раз для людей, разбирающихся в предмете. Поэтому бывает полезно обратиться за вдохновением к чат-боту, который может «моделировать» разные уровни понимания.





Пример: Объясните, как образуется молния в грозу. Создайте таблицу с объяснениями для "Начальная школа", "Средняя школа", "Старшая школа" и "Кандидат физико-математических наук". Столбцы: для кого, Объяснение принципа образования молнии. В более сложные объяснения включите те моменты, которые отсутствуют в более простых объяснениях.







5. Генерация и отладка исходного кода

То, что большие языковые модели вполне успешно пишут «обобщенную стенограмму», наверное, никого не удивляет. Но многие программисты удивляются тому, насколько сильно инструмент ChatGPT может помочь в генерации функционального кода на различных языках программирования.





Пример. Мне нужна функция, которая превращает строку 12/17/2022 в 17 декабря 2022 г. Я использую JavaScript".





И снова оговорка: языковая модель не «знает», что делает. Поэтому она бесцеремонно сгенерирует для вас решение, которое будет совершенно нефункциональным. Поэтому возьмите код из ChatGPT как предложение, от которого можно оттолкнуться.





Очень полезно попросить ChatGPT объяснить свой код. Результаты не только понятнее, но и можно узнать что-то новое.





Для опытных программистов это может быть довольно неприятным опытом. Для совсем начинающих, напротив, это может отбить желание совершенствоваться. Но думается, можно найти множество примеров, когда генерация функции или части программы действительно полезна и экономит время. В случае с ChatGPT преимущество заключается в том, что вы можете «добиваться» нужных результатов путем уточнений.





6. Создание краткого описания

Одним из достоинств больших языковых моделей является создание кратких конспектов. Это связано с тем, что вам не нужно беспокоиться о том, что ChatGPT много напридумывает. Вы предоставляете ему текст, и он возвращает его в виде итогового вывода.





Пример: Станьте моим помощником. Это статья о психологии. Составьте для меня краткое резюме наиболее важных моментов в статье.







Можно также написать дополнительные вопросы к тексту. Можно также написать дополнительные вопросы к тексту.





Только учтите одно неприятное ограничение. Память в рамках одной беседы ограничена примерно тремя тысячами слов. Поэтому если вы разместите слишком длинную статью, то обнаружите, что ChatGPT забывает, о чем мы говорили в самом начале.





7. Бесконечные вариации

Нам часто приходится придумывать несколько вариантов текста, возможно, для того, чтобы предложить клиенту различные варианты, или опробовать разные версии рекламы, чтобы понять, какая из них работает лучше.





Пример. Пожалуйста, создайте десять вариантов этого объявления в одном и том же формате: заголовок: Покупайте косметику «Х», Текст: Крем сделает вашу кожу лучше. Подарок для каждого покупателя. Сгенерировать таблицу со столбцами Заголовок объявления, Текст объявления.





После этого вы можете продолжить. Вы можете уточнять вводимые данные или просто задавать все новые и новые варианты.





Даже среднестатистический маркетолог, наверное, сможет сгенерировать более качественные объявления. Но уж точно не за десять секунд, которые потребовались ChatGPT для этого. Кроме того, генератор не устает, и вы можете продолжать задавать ему различные варианты одного и того же до победного конца.





Или до перебоев в работе сервиса, что случается довольно часто. А иной раз случается и так, что ответ заканчивается на середине. Тогда не остается ничего другого, как генерировать снова.





8. Критик, компилятор и редактор

Можно генерировать фрагменты текста в разных вариантах и просить внести мелкие изменения, которые при заполнении вручную заняли бы много времени. Например, переписать тон текста с дружеского на более деловой или заменить везде слово «директор» на «директриса», убрать везде упоминания дат и т.д., в зависимости от ваших задач.





Для перевода длинных текстов существуют специализированные инструменты, например DeepL, которые также используют машинное обучение. Но преимущество ChatGPT в том, что с ним можно обсуждать перевод.





Это удобно, когда вам важен результат, а также когда вы хотите понять, почему были выбраны те или иные слова. Кроме того, можно свободно комментировать перевод.





Использование таких инструментов, как ChatGPT, непривычно для большинства людей. Это сервис, в котором заранее не указано, для чего он может быть использован.





Сейчас есть хорошая возможность поиграть с подобными инструментами и почувствовать возможности искусственного интеллекта. Через несколько месяцев или лет использование этих инструментов станет вполне обычным делом. Так что не упустите возможность получить преимущество.





ИИ не отнимет у вас работу. Но те, кто научится эффективно использовать машинное обучение в своей работе, будут иметь преимущество перед теми, кто не умеет его использовать.



Заключение

Хотя искусственный интеллект, представленный в виде GPT, является мощным инструментом с множеством потенциальных преимуществ, не следует забывать, что у него также есть свои недостатки. Важно понимать, что GPT не обладает абсолютной истиной, и информацию, созданную этой технологией, всегда следует проверять и перепроверять. GPT может допускать ошибки, распространять недостоверную информацию и не всегда адекватно оценивать контекст.





Помимо этого, важно помнить о этических и юридических аспектах использования искусственного интеллекта, а также о вопросах конфиденциальности данных. Это касается не только GPT, но и всей сферы искусственного интеллекта.





В заключение, хотя GPT и обладает значительным потенциалом, он далеко не единственное решение в мире искусственного интеллекта. Для полного и глубокого понимания этой области, ученые, разработчики и пользователи должны оставаться открытыми для исследования разнообразных технологий, а также учитывать их ограничения и недостатки. Только так можно обеспечить более ответственное и эффективное использование искусственного интеллекта в нашем быстро меняющемся мире.