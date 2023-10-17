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Чехи строят в Германии плавающие солнечные панели, которые вращаются вслед за солнцем

Анастасия Князева
18 октября 2023
19:30
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Компания Greenbuddies уже озеленила крышу Пражского конгресс-центра и теперь сотрудничает с проектом, призванным обеспечить доступ к еще более экологически чистой энергии.
Они напоминают панели солнечных батарей, но вид у них необычный. Ряды правильных прямоугольников покачиваются на воде. Фотоэлектрическая станция, которую разрабатывает чешская компания Greenbuddies, отличается не только специфическим расположением. Панели способны следовать за солнцем и вращаться в соответствии с его движением, подобно подсолнухам. 
 
Greenbuddies сотрудничает с голландской компанией Floating Solar. Строительство электростанции уже ведется, она будет готова через несколько недель и заработает в затопленном карьере на севере Германии. Она станет первым в стране крупным плавучим фотоэлектрическим парком, способным отслеживать вертикальную ось солнца. 
 
Это позволяет панелям автоматически перемещаться в зависимости от положения солнца на небе. Ожидается, что благодаря слежению за солнечными лучами они будут производить примерно на 20–25% больше солнечной энергии, чем обычно производят фотоэлектрические системы. 
 
Поскольку для производства того же количества энергии требуется меньшее количество панелей, проект оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. По словам авторов, создание плавучего фотоэлектрического парка позволяет использовать участок-браунфилд. 
 
Плавучие электростанции появляются в мире уже несколько лет. Первые из них заработали в Японии в 2007 году, и с тех пор они строятся в основном в Китае, а также во Франции, Великобритании, Южной Корее и США. Однако в Floating Solar предусмотрено еще и вращение. 
 
Недавно компания Greenbuddies привлекла к себе внимание, установив солнечные батареи на крыше пражского Конгресс-центра, где она разместила 2 000 панелей на площади почти 7 000 кв. метров, что примерно соответствует размеру футбольного стадиона «Эден». Если бы произведенная там энергия была распределена по чешским домохозяйствам, то она обеспечила бы около 314 из них. Для Конгресс-центра это означает покрытие 10% его потребления, что соответствует экономии около 5,5 млн крон в год. 
 
Чешская компания Greenbuddies ранее построила солнечные парки в странах Бенилюкса стоимостью 4 млрд крон, а также озеленила завод Škoda в Млада-Болеславе и торговые центры в Чехии и Европе. Компания привлекла внимание тем, что может устанавливать легкие, так называемые эластичные панели даже на крышах с низкой несущей способностью. 
 
В общей сложности компания реализует проекты в 16 странах Европейского союза. 
Чехия Германия
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