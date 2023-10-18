В Чехии будет продаваться более компактная PlayStation 5 со съемным дисководом

Менее трех лет назад PlayStation 5 стала первой консолью в легендарной серии Sony, которая с самого начала выпускалась в двух разных аппаратных вариантах — один из них был со встроенным Blu-Ray приводом, а другой — без него. Теперь японский производитель представил обновленную версию PS5, неофициально называемую многими PS5 Slim, которая несколько меняет ситуацию.





На практике это работает довольно просто. Существующая пара моделей PS5 и PS5 Digital Edition будет заменена одной, только продаваемой в двух конфигурациях. Например, те, кому через некоторое время пригодится возможность чтения дисков Blu-ray, приобретут у Sony модуль, который заменит оригинальную белую боковую панель. Таким образом, отпадает необходимость решать дилемму, стоит ли переплачивать за несколько устаревший, но зачастую практичный привод.





Хотя официально Sony не использует для новинки название «Slim», о котором уже давно ходят слухи, это вполне логично. Дизайн консоли в основных чертах практически не изменился, но устройство стало тоньше, ниже, а также «потеряло в весе» по сравнению с первым вариантом. В частности, его объем уменьшился на 30%, а вес — на 24 или 18%, разумеется, в зависимости от конкретной версии.





На передней панели теперь только два разъема USB-C вместо одного USB-C и одного USB-A, а старый разъем перенесен на заднюю панель устройства. Последнее серьезное изменение произошло внутри, где объем памяти увеличился с прежних 825 Гбайт до целого терабайта. С точки зрения производительности ничего не должно измениться, согласно опубликованным спецификациям, такие компоненты, как процессор, графический чип и память, остались полностью идентичными.





Цены в Европе — в отличие от США, где желающие приобрести новую PS5 немного доплатят — также должны остаться практически такими же, как и раньше. Это означает, что версия консоли без привода будет стоить 449,99 евро (около 11 000 крон). С ним на сто евро больше — в кронах это около 13 500. Те, кто обойдется горизонтальной подставкой, получат ее прямо в коробке, тем же, кого интересует вертикальная подставка, придется доплатить в магазине не менее 30 евро — более 700 крон в пересчете.





Отдельно привод можно будет приобрести за 119 евро, или около 2900 крон. Так что да, покупка позже не сэкономит денег, но и не приведет к потере. Похоже, что Sony действительно заботится о том, чтобы покупатели могли выбирать без ограничений. Продажи новой консоли начнутся в ноябре в США, а в ближайшие месяцы она появится и в других странах. Учитывая, насколько дефицитными оказались консоли PS5 после их выхода в 2020 году, компания явно придерживается более осторожного подхода.





Анонс новой версии PlayStation, разумеется, вызвал множество откликов — от одобрения идеи отсоединяемого дисковода до недовольства минимальными изменениями в дизайне или ценовой политикой, выбранной в США и других странах. Действительно, здесь устройство стало на несколько десятков долларов дороже. Между тем Sony рассчитывает, что после окончания запасов в магазинах появятся только новые версии консоли.





Как бы то ни было, три года для PS5 были очень успешными. Несмотря на первоначальные проблемы с доступностью, связанные с интересом к консоли и замедлением ее производства из-за пандемии, она продается очень быстро, хотя все еще отстает от PS4. В июле этого года мировые продажи новейшей PlayStation превысили 40 млн. единиц. И пока неясно, выпустит ли Sony вслед за неофициальной моделью «Slim» еще и модель «Pro».