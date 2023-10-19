«Мы сами вырыли себе могилу, создав Cybertruck», — сказал Маск. Поставки уникального пикапа начнутся в ноябре

Пальцев на одной руке не хватит, чтобы сосчитать, сколько раз компания Tesla переносила дату начала производства и поставок своего футуристического пикапа Cybertruck. И вот окончательная дата практически наступила. Первые владельцы автомобиля, который Илон Маск назвал настолько особенным, что с ним очень трудно пробиться на рынок, увидят его в конце ноября.



История производства и задержек с поставками Cybertruck — длинное и неинтересное чтиво. Поэтому ограничимся информацией о том, что новый автомобиль был впервые представлен в 2019 году, а его производство должно было начаться в 2021 году. Затем последовали переносы сроков, затем еще больше переносов, и до сих пор никто из обладателей первых заказов не получил автомобиль во второй половине 2023 года.



Однако теперь компания Tesla наконец-то подошла к тому моменту, когда она должна изменить ситуацию и начать поставки Cybertruck. Долгожданная дата назначена на 30 ноября, когда на заводе Gigafactory в Техасе (США) должно состояться мероприятие, связанное с передачей первых Cybertruck, о чем Tesla сообщила в сети X (бывший Twitter). Кроме того, должна быть объявлена и окончательная цена автомобиля, которая первоначально была установлена на уровне 39 900 долларов, или около 930 000 крон.



Однако это, конечно, не означает, что с последнего дня ноября с конвейера начнет сходить один «кибертрак» за другим. Сам Илон Маск признал, что наращивание производства пикапа, выходящего за рамки привычного для нас рынка, будет крайне сложным. Предприниматель даже заявил в среду во время интервью по поводу прибыли компании, что Tesla сама вырыла себе могилу с помощью Cybertruck.



«Cybertruck — это один из тех особых продуктов, которые появляются на рынке редко. А специальные продукты, которые появляются редко, невероятно сложно вывести на рынок, достичь больших объемов и добиться процветания», — сказал Маск, который прекрасно знает, о чем говорит, благодаря производственному аду, сопровождавшему первые дни производства Model 3.



В будущем Tesla планирует выпускать около 250 000 единиц Cybertruck в год. Однако такой темп будет достигнут только после 2024 года. Между тем, как ожидается, резервировать Cybertruck будут около миллиона покупателей. Значит, для некоторых ожидание будет исчисляться годами.



Поэтому вопрос заключается в том, сколько обладателей брони будут готовы ждать еще дольше, а сколько предпочтут обратить внимание на конкурентов. С тех пор как компания Tesla представила Cybertruck в качестве первого серийного электрического пикапа, такие автопроизводители, как Rivian, Chevrolet, GMC и Ford, начали предлагать на рынке свои альтернативы. Для последнего это, в частности, электрическая версия модели F-150, которая не относится к самым продаваемым автомобилем в Америке.



И все же Cybertruck отличается от этих машин. Прежде всего это новый дизайн, обещанная сверхпрочность и собственные технологии Tesla, которые занимают привилегированное положение среди электромобилей. Получится ли у Tesla реализовать свой безумный проект или она ляжет в символическую могилу, которую сама для себя вырыла, покажет следующий год.