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Amazon тестирует человекоподобных роботов на складах, сотрудники опасаются за свои рабочие места
21 октября 2023
08:58
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Американская розничная компания Amazon начала тестировать на своих складах роботов, которые имеют четыре конечности и способны ходить, повторяя движения человека. Как сообщает BBC, компания утверждает, что роботы позволят освободить руки сотрудников для выполнения других работ, что повысит удовлетворенность клиентов. Однако профсоюз утверждает, что компания уже давно относится к своим сотрудникам как к роботам и что человекоподобные машины заменят людей.
Робот под названием Digit способен переносить коробки и посылки с помощью конечностей, похожих на руки, и выполнять рутинную работу на складе. Вместо колес, характерных для других роботов, у него есть ноги, которые, по словам компании, позволят ему подниматься по лестнице или преодолевать другие препятствия в зданиях Amazon.
«Мы знаем по опыту, что эти новые технологии действительно создают новые рабочие места и помогают нам расти и расширяться», — сказал Скотт Дрессер, сотрудник отдела разработки роботов компании.
В последние годы Amazon ускорила внедрение роботов в рамках сокращения расходов. По собственным данным, в настоящее время на глобальном предприятии совместно с людьми работают около 750 тыс. роботов. По словам представителей компании, зачастую роботы выполняют за них механическую повторяющуюся работу.
«Мы уже наблюдаем потерю сотен рабочих мест в распределительных центрах», — заявил представитель британского профсоюза Стюарт Ричардс. По его словам, человекоподобные роботы — это следующий шаг на пути к увольнению людей.
Между тем компания утверждает, что роботы никогда не смогут полностью заменить людей в ее центрах.
«Люди абсолютно необходимы для нашего процесса дистрибуции; они способны мыслить на более высоком уровне, диагностировать проблемы», — заявил глава отдела робототехники Amazon Тай Брэди (Tye Brady).
«Люди абсолютно необходимы для нашего процесса дистрибуции; они способны мыслить на более высоком уровне, диагностировать проблемы», — заявил глава отдела робототехники Amazon Тай Брэди (Tye Brady).
По мнению компании, люди также необходимы еще и потому, что они могут чинить сломанные роботы.
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