Amazon тестирует человекоподобных роботов на складах, сотрудники опасаются за свои рабочие места

Робот под названием Digit способен переносить коробки и посылки с помощью конечностей, похожих на руки, и выполнять рутинную работу на складе. Вместо колес, характерных для других роботов, у него есть ноги, которые, по словам компании, позволят ему подниматься по лестнице или преодолевать другие препятствия в зданиях Amazon.





«Мы знаем по опыту, что эти новые технологии действительно создают новые рабочие места и помогают нам расти и расширяться», — сказал Скотт Дрессер, сотрудник отдела разработки роботов компании.





В последние годы Amazon ускорила внедрение роботов в рамках сокращения расходов. По собственным данным, в настоящее время на глобальном предприятии совместно с людьми работают около 750 тыс. роботов. По словам представителей компании, зачастую роботы выполняют за них механическую повторяющуюся работу.





«Мы уже наблюдаем потерю сотен рабочих мест в распределительных центрах», — заявил представитель британского профсоюза Стюарт Ричардс. По его словам, человекоподобные роботы — это следующий шаг на пути к увольнению людей.





Между тем компания утверждает, что роботы никогда не смогут полностью заменить людей в ее центрах.



«Люди абсолютно необходимы для нашего процесса дистрибуции; они способны мыслить на более высоком уровне, диагностировать проблемы», — заявил глава отдела робототехники Amazon Тай Брэди (Tye Brady).





По мнению компании, люди также необходимы еще и потому, что они могут чинить сломанные роботы.