В Чехии планируют реформировать систему разводов

Эти и другие изменения предлагаются Министерством юстиции в рамках так называемой реформы развода, которую представил заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). Новые положения должны быть отражены в Гражданском кодексе, поправки к которому Министерство юстиции подготовило и разослало для межведомственных комментариев в сентябре.

«Действующее регулирование развода и бракоразводного процесса содержит некоторые элементы, которые оцениваются как устаревшие с точки зрения практики применения, усложняющие и затягивающие бракоразводный процесс для супругов, для которых развод является неизбежным выходом из сложившейся ситуации», — сказал он в интервью Právo.

Объединение бракоразводного процесса и процесса по опеке над ребенком в одно совместное производство должно предотвратить затягивание и в целом упростить процесс развода. В то же время соглашение о детях по-прежнему должно утверждаться судом.

«Тот факт, что содержание соглашения подлежит судебному рассмотрению, в рамках которого суд может проверить истинность высказанных утверждений, стимулирует родителей к сотрудничеству и попыткам найти компромиссное решение», — считает депутат.

По его словам, если родители смогут договориться об обстоятельствах жизни ребенка и обо всех вопросах, его касающихся, отпадет необходимость в назначении так называемого конфликтного опекуна, который до сих пор представлял интересы ребенка в судебном процессе и обычно являлся представителем OSPOD. Согласно предлагаемой поправке, представлять интересы детей будут только сами родители.