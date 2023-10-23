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В Чехии планируют реформировать систему разводов

Новости 420on
23 октября 2023
13:30
1772
В будущем расторжение брака должно стать значительно проще и быстрее. Например, отпадет необходимость указывать в суде причины расторжения союза, будет отменено условие о раздельном проживании в течение шести месяцев. Кроме того, объединят в одно производство дела о разводе и о детях. Судам больше не придется допрашивать обоих супругов в ходе бракоразводного процесса.
Эти и другие изменения предлагаются Министерством юстиции в рамках так называемой реформы развода, которую представил заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS). Новые положения должны быть отражены в Гражданском кодексе, поправки к которому Министерство юстиции подготовило и разослало для межведомственных комментариев в сентябре. 
 
«Действующее регулирование развода и бракоразводного процесса содержит некоторые элементы, которые оцениваются как устаревшие с точки зрения практики применения, усложняющие и затягивающие бракоразводный процесс для супругов, для которых развод является неизбежным выходом из сложившейся ситуации», — сказал он в интервью Právo. 
 
Объединение бракоразводного процесса и процесса по опеке над ребенком в одно совместное производство должно предотвратить затягивание и в целом упростить процесс развода. В то же время соглашение о детях по-прежнему должно утверждаться судом. 
 
«Тот факт, что содержание соглашения подлежит судебному рассмотрению, в рамках которого суд может проверить истинность высказанных утверждений, стимулирует родителей к сотрудничеству и попыткам найти компромиссное решение», — считает депутат. 
 
По его словам, если родители смогут договориться об обстоятельствах жизни ребенка и обо всех вопросах, его касающихся, отпадет необходимость в назначении так называемого конфликтного опекуна, который до сих пор представлял интересы ребенка в судебном процессе и обычно являлся представителем OSPOD. Согласно предлагаемой поправке, представлять интересы детей будут только сами родители. 
брак суды дети Чехия законы
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Комментарии:
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Dz 23 октября 2023 14:04
Брак превратился в мусор, а развестись и женится скоро можно будет через приложение.
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