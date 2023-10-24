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Чехия возьмет рекордный кредит на 24 млрд крон для модернизации железных дорог

Новости 420on
24 октября 2023
13:00
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Чешская Республика еще никогда не брала столь крупный кредит у Европейского инвестиционного банка. Предоставленные банком 24 млрд крон будут направлены на модернизацию чешских железных дорог до 2027 года. Министерство финансов подписало договор с банком, деньги будут использованы для 40 проектов.
 
«Финансирование из нескольких источников — это правильный выбор», — заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS), добавив, что благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка Чехия может привлечь дополнительные средства, например поддержку Европейского союза. 
 
Деньги поступят через Управление железных дорог. Инвестиции должны повысить безопасность переездов и кибербезопасность компании. Также будут оплачены работы по улучшению вокзалов и железнодорожных зданий. По мнению банка, модернизация позволит увеличить как максимальную скорость, так и пропускную способность участков Трансъевропейской транспортной сети, что приведет к улучшению транспортных связей между регионами Европейского союза. 
 
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) считает кредит наиболее эффективным способом получения средств с учетом текущего дефицита государственного бюджета. «Благодаря льготному кредиту Европейского инвестиционного банка с более низкой процентной ставкой мы сможем финансировать долгосрочные инвестиции, имеющие стратегическое значение, а деньги из государственного бюджета направить на другие приоритеты», — сказал Станюра. 
 
Вице-президент банка Крис Пеетерс ожидает, что повышение качества железнодорожных услуг будет способствовать переходу с автомобильного на железнодорожный транспорт, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
 
Многие европейские страны уделяют большое внимание развитию своих железнодорожных сетей. Например, Франция и Италия рассматривают возможность объединения своих скоростных железных дорог. 
 
 
Чехия Чешские железные дороги
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