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Последствия хакерской атаки на чешские сайты
24 октября 2023
13:30
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Во вторник жители страны заметили проблемы с доступностью ряда ключевых чешских сайтов. Хана Мала из пресс-службы Министерства внутренних дел уже подтвердила, что ведомство занимается ситуацией.
Сайты, о которых идет речь, были недоступны уже около 8:30. Устранить неполадки не удалось и после 10 часов. Пользователи начали сообщать о том, что сервисы вновь стали доступны, около 10:30.
«Сайты Министерства внутренних дел и полиции в настоящее время недоступны из-за DDoS-атаки. Мы немедленно приняли защитные меры, включая ограничение доступа из-за рубежа. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работоспособность. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении министерства в сети X от 9:30.
Сервер iDnes.cz отмечает, что во вторник хакерской атаке подвергся и сайт саммита Международной Крымской платформы. Второй саммит проходит на этой неделе в Праге, и организаторы связывают атаку с пророссийскими хакерами.
Сайты Чехии подвергаются массированным DDoS-атакам
В последние месяцы чешские сайты неоднократно подвергались массированным DDoS-атакам, за которыми стоят пророссийские хакеры.
Сценарий DDoS-атаки всегда один и тот же. Сотни тысяч компьютеров, а в некоторых случаях и миллионы, в один момент начинают обращаться к определенному серверу.
Обычно он не справляется с таким объемом запросов и «падает». Для обычных пользователей взломанный сайт оказывается недоступным.
DDoS-атаки — самое распространенное орудие в кибервойне, которая идет параллельно с конфликтом в Украине, о чем неоднократно предупреждало Национальное бюро кибербезопасности (NCSB).
Представители бюро также говорили, что в последний месяц количество атак превысило средний уровень.
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