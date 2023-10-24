Последствия хакерской атаки на чешские сайты

Сайты, о которых идет речь, были недоступны уже около 8:30. Устранить неполадки не удалось и после 10 часов. Пользователи начали сообщать о том, что сервисы вновь стали доступны, около 10:30.

«Сайты Министерства внутренних дел и полиции в настоящее время недоступны из-за DDoS-атаки. Мы немедленно приняли защитные меры, включая ограничение доступа из-за рубежа. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работоспособность. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении министерства в сети X от 9:30.

Сервер iDnes.cz отмечает, что во вторник хакерской атаке подвергся и сайт саммита Международной Крымской платформы. Второй саммит проходит на этой неделе в Праге, и организаторы связывают атаку с пророссийскими хакерами.

Сайты Чехии подвергаются массированным DDoS-атакам

В последние месяцы чешские сайты неоднократно подвергались массированным DDoS-атакам, за которыми стоят пророссийские хакеры.

Сценарий DDoS-атаки всегда один и тот же. Сотни тысяч компьютеров, а в некоторых случаях и миллионы, в один момент начинают обращаться к определенному серверу.

Обычно он не справляется с таким объемом запросов и «падает». Для обычных пользователей взломанный сайт оказывается недоступным.

DDoS-атаки — самое распространенное орудие в кибервойне, которая идет параллельно с конфликтом в Украине, о чем неоднократно предупреждало Национальное бюро кибербезопасности (NCSB).

Представители бюро также говорили, что в последний месяц количество атак превысило средний уровень.