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Теперь в Чехии запрещен ароматизированный нагретый табак, но есть способы его достать
24 октября 2023
18:00
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Со вчерашнего дня в Чехии введен запрет на продажу нагреваемых табачных изделий со вкусом и ароматом, как того требует директива ЕС. По мнению табачных компаний, ароматизированные табачные изделия пользуются популярностью у потребителей, а опыт запрета в США показал, что некоторые люди вернулись к обычным сигаретам. В ответ на эту меру некоторые производители предлагают новые продукты, не содержащие табака. Они также отмечают, что запрет не начнет действовать во всех странах ЕС одновременно, поэтому покупатели смогут заказывать ароматизированный нагретый табак за рубежом.
Запрет на продажу ароматизированных нагревательных табачных изделий должен был быть включен в законодательство стран — членов ЕС со вчерашнего дня, причем Директива не предусматривает никакого переходного периода для остаточных продаж после этой даты. Ранее государство уже ввело запрет на продажу ароматизированных обычных сигарет и ароматизированного табака для ручной скрутки.
Одной из основных причин запрета является рост популярности этой продукции, связанный с тем, что некоторые люди не считают ее вредной. Кроме того, нагретый табак привлекает молодых некурящих людей. Однако, по мнению врачей, занимающихся легочными заболеваниями, аэрозоль нагретого табака по составу токсичных веществ очень похож на сигаретный дым. Он также содержит доказанные канцерогены, то есть вещества, вызывающие рак.
Одной из основных причин запрета является рост популярности этой продукции, связанный с тем, что некоторые люди не считают ее вредной. Кроме того, нагретый табак привлекает молодых некурящих людей. Однако, по мнению врачей, занимающихся легочными заболеваниями, аэрозоль нагретого табака по составу токсичных веществ очень похож на сигаретный дым. Он также содержит доказанные канцерогены, то есть вещества, вызывающие рак.
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