Крупные магазины в Чехии будут закрыты в субботу, 28 октября

Исключение составляют автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах и на вокзалах. Торговцы ожидают повышенного спроса, особенно в четверг, 26 октября, когда у школьников начнутся осенние каникулы, и в пятницу, 27 октября. Онлайн-супермаркеты будут предлагать доставку продуктов в стандартное время, сообщает Чешское агентство новостей.

В гипермаркетах Globus ожидается, что в пятницу спрос увеличится на 25%.

«Осенние каникулы также повлияют на повышение покупательского интереса. Уже стало традицией, что родители с детьми приходят к нам в это время, чтобы купить осеннюю и зимнюю одежду и обувь», — сказала пресс-секретарь Анета Турновска. Она добавила, что в конце октября люди также покупают новогодние подарки: игрушки, косметические наборы, ингредиенты для выпечки сладостей.

По словам пресс-секретаря Томаша Кубика, магазины Penny Market рассчитывают на приток покупателей и повышение интереса к свежим продуктам в воскресенье. Курьеры онлайн-супермаркета Rohlík.cz будут доставлять покупки в праздничный день с 06:00 до 23:00. По сравнению с обычными днями пресс-секретарь Дениса Моргенштейнова ожидает увеличения интереса на четверть.

Некоторые торговые центры в Праге также будут закрыты 28 октября. Например, центры Fénix, Europark и Arkády Pankrác информируют об этом посетителей на своих сайтах. В Novo Plaza с 08:00 до 21:00 будет работать только фитнес-центр, попасть в который можно будет по лестнице с открытой автостоянки, сообщается на сайте центра.