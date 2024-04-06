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Цены на вторичную недвижимость в Чехии снова начали расти
21 апреля 2024
14:00
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Цены на жилье и арендная плата снова начали расти. В первом квартале этого года чешские старые квартиры подорожали на 2%, до 89 552 чешских крон за квадратный метр. Односемейные дома, которые в настоящее время стоят на 33 000 крон за квадратный метр дешевле квартир, также подорожали, а арендная плата выросла до 302 крон за квадратный метр.
Цены растут в основном из-за недостатка предложения и увеличения спроса со стороны домохозяйств в ответ на снижение ипотечных ставок и улучшение макроэкономической ситуации. Об этом говорится в анализе службы недвижимости Bezrealitky.cz, который имеется в распоряжении Чешского агентства новостей.
В прошлом году цены на квартиры снизились по сравнению с предыдущим кварталом только в третьем квартале. В настоящее время старую квартиру можно купить примерно на 7 000 чешских крон за квадратный метр дороже, чем год назад. По сравнению с первым кварталом 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, цены на них выросли на 36,5%. Цены на семейные дома в годовом исчислении выросли примерно на 6 000 чешских крон за квадратный метр и стали на 18 000 чешских крон за квадратный метр дороже, чем в начале 2020 года. Арендная плата в первом квартале этого года выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составляет примерно шестую часть от того, что было до пандемии.
В Праге старая квартира продается по цене 125 514 чешских крон за квадратный метр, что на 1% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% выше по сравнению с предыдущим годом. Согласно анализу, квартиры в пражских новостройках предлагались по аналогичной цене во второй половине 2021 г. Отдельные дома в Праге немного подешевели по сравнению с предыдущим кварталом, но подорожали на 14 % по сравнению с предыдущим годом. Арендная плата также немного выросла по сравнению с предыдущим кварталом и составила 359 чешских крон за квадратный метр.
В Брно старые квартиры стали самыми дорогими среди всех городов и регионов, в которых проводился мониторинг. Согласно анализу, десятипроцентный рост обусловлен стагнацией цен на них с начала прошлого года. В то же время нынешняя цена за квадратный метр, составляющая примерно 90 000 чешских крон, не является рекордной, цены были выше в середине 2022 г. Южноморавские семейные дома также подорожали на четверть по сравнению с прошлым годом. По мнению Хендрика Мейера, руководителя группы недвижимости European Housing Services и Bezrealitka, причиной этого может быть и то, что большая часть населения региона традиционно живет в домах, а потому спрос на городские квартиры не так выражен.
Средняя стоимость квартир в Средней Чехии за год выросла незначительно, и в первом квартале цены на них были практически такими же, как и год назад. Единственным исключением, согласно анализу, являются так называемые центрально-чешские районы Праги, то есть населенные пункты с 30-минутным сообщением с центром города на общественном транспорте. Однако и там осторожно восстанавливающаяся покупательная способность домохозяйств и более доступные ипотечные кредиты пока не привели к скачку роста. Однако спрос на дома в регионе увеличился, что привело к росту их стоимости за квартал почти на 3 500 чешских крон за квадратный метр до 68 856 чешских крон.
По данным Bezrealitka, нынешний рост арендной платы значительно ниже, чем прогнозировалось в начале года, несмотря на то, что спрос остается рекордно высоким. Возможно, это связано с тем, что владельцы не продают недвижимость в прежних объемах, предпочитая сдавать ее в аренду.
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