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Выписка из кадастра, замена документов и водительское удостоверение— все это будет в новом мобильном приложении «Портал гражданина»
18 апреля 2024
10:30
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Теперь вы сможете узнать об окончании срока действия водительского удостоверения и подать заявление на получение нового прямо с мобильного телефона. Это станет возможным благодаря новому приложению Portál občana, которое начнет работать с 18 апреля. С его помощью люди смогут получать различные официальные заявления или сообщения из электронного ящика данных.
«Мы гарантируем работоспособность приложения с 18 апреля и в этот же день представим его общественности», — подтвердила пресс-секретарь Агентства цифровых и информационных технологий Анна-Мари Лихтенберг.
Приложение под названием «Портал гражданина» доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.
Приложение используется, например, для удобного управления электронными почтовыми ящиками, проверки штрафных баллов водителя, настройки оповещений об истечении срока действия документов или извлечения различных регистров. Все это бесплатно, в то время как бумажные выписки из реестров в органах власти обычно стоят сто крон за страницу.
Практическое преимущество мобильного приложения перед веб-порталом Portál občana заключается в том, что уведомления об изменениях или входящих сообщениях появляются на экране мобильного телефона, в зависимости от настроек, включая звук входящего сообщения, даже если приложение работает в фоновом режиме.
Таким образом, нет риска, что получатели пропустят уведомление. Также должно стать проще работать с сообщениями данных. Система будет напоминать обычный почтовый ящик и сможет переключаться между полученными и отправленными сообщениями.
«Еще около пяти лет назад приоритетом были веб-браузеры, сегодня же пользователи предпочитают приложения», — отметил директор DIA Мартин Месршмид.
Пользователи будут входить в приложение, используя цифровую идентификацию, подобно онлайн-банкингу.
На Portál občana до сих пор работает старое приложение Gov.cz, которое было скорее веб-ссылкой. У нового приложения будет другое название, и оно будет называться непосредственно «Портал гражданина». Таким образом, нет риска, что люди перепутают старое и новое приложения.
«В приложении Gov.cz появится информация о том, что оно устарело и будет удалено в течение месяца», — сказала пресс-секретарь Лихтенбергова.
На Портале гражданина и в приложении можно также получить различные справки, например, справку об учебе, справку из уголовного дела, земельного кадастра или реестра транспортных средств, доступ к налоговой декларации, порталу вакцинации или системе ERecept.
Вы также можете, например, оформить в цифровом виде свою карточку избирателя, которая затем будет отправлена на ваш адрес, или принять участие в электронной петиции.
Кроме того, через портал можно подать заявление на получение водительских прав, хотя для этого все равно придется идти в офис, чтобы забрать свою карточку. В будущем планируется доставлять его по почте.
Чтобы встать на учет и получить пособие по безработице, вам также придется лично посетить Центр занятости. По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), цифровая обработка пособий должна заработать с осени этого года.
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