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Чешские власти уже перешли на приложение. За пару секунд вы получите выписку по штрафам или номер паспорта
19 апреля 2024
16:30
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Заработало новое приложение «Портал гражданина» (Portál občana). Теперь за несколько секунд вы можете получить информацию, ради которой в противном случае пришлось бы брать отгул на полдня.
Возможно, у кого-то уже давно есть приложение «Портал гражданина», загруженное на телефон. Такие люди наверняка согласятся, что в нем было сложно ориентироваться, данные были непонятными, и все это напоминало что-то из 2000-х годов. Теперь государство запускает совершенно новое приложение, функции которого оценивали и пожилые люди. Это должно гарантировать, что все стало намного проще.
Нужно проверить статус системы баллов в водительском удостоверении? Посмотреть, какая недвижимость зарегистрирована в Земельном кадастре, или узнать номер паспорта, если документа нет с собой? Все это уже есть на Портале гражданина. Государство запустило новую понятную веб-версию в конце прошлого года. Теперь оно добавило более понятное мобильное приложение, при этом отключив старую версию.
Причина проста: если несколько лет назад люди лишь в минимальной степени общались с государством через свои телефоны, то теперь так поступает более половины тех, кто пользуется Порталом гражданина. И это число растет. До редизайна портала это было 800 000 человек, сейчас — более 1,2 миллиона. «Именно поэтому нам крайне важно опубликовать новое приложение, ведь Портал гражданина становится ежедневным помощником», — говорит Мартин Месршмид, директор Агентства цифровых и информационных технологий, которое отвечало за разработку нового инструмента.
«Через Портал гражданина в интернете можно получить доступ к 600 услугам, которыми люди могут пользоваться онлайн, а не бегать по кабинетам. Теперь мы переводим все это в приложение. Мы хотели, чтобы оно было современным и чтобы услуги были у людей под рукой», — сказал заместитель премьер-министра по цифровизации Иван Бартош.
Приложение обладает всеми теми же функциями, что и сайт, кроме того, в нем можно настроить уведомления.
Преимущество приложения — простой вход в систему, например, через Face ID. Кроме того, можно настроить различные уведомления, чтобы при появлении нового события на телефоне рядом с иконкой приложения загоралось оповещение. Таким образом, портал может уведомить гражданина, например, об истечении срока действия какого-либо документа. Поиск очень прост. Всего за несколько кликов можно найти все данные, которые государство перевело в цифровой формат. Помимо вышеупомянутых баллов за вождение или выписки из кадастра, вы можете посмотреть, например, последний техосмотр всех автомобилей, на которые у вас есть права.
Многие также могут воспользоваться приложением для получения различных справок. Вы можете просто загрузить ее на телефон. В несколько кликов можно запросить и другие выписки, например, справку о несудимости для физических и юридических лиц. Также можно подать онлайн-заявку на получение жилищного пособия, детского пособия и пособия по уходу за ребенком.
Налоговые декларации также можно заполнить через приложение, поскольку имеется удобный доступ к порталу «Мои налоги», электронному порталу Чешского управления социального обеспечения, порталу прививок или сайту страховой компании, а также, если он есть, к медицинской карте. Также можно получить справку об обучении или рассчитать пенсию.
Услуги, которыми вы пользуетесь часто, можно пометить как избранные, в интерфейсе можно выбрать отдельные области. Есть вкладка для водителя, предпринимательства, здравоохранения или государственных органов. Тем, кто не знает, куда идти, пригодится функция поиска. Карточки данных больше похожи на почтовый ящик, а если их несколько, то можно легко переключаться между ними. В меню можно настроить уведомления и видеть свои заявки и загрузки.
Пожалуй, единственным недостатком является то, что некоторые запросы выполняются не так быстро, как в других мобильных приложениях. По словам Месршмида, пока Агентство цифровых технологий и информации будет собирать различные комментарии и продолжать совершенствовать приложение в процессе эксплуатации. Приложение доступно для скачивания с четверга в App Store или Google Play, и по мере оцифровки других услуг в него и на сайт постепенно будут добавляться новые функции.
Одной из первых станет DROZD, система Госдепартамента, предупреждающая о чрезвычайных ситуациях за рубежом и заблаговременно уведомляющая о надвигающейся опасности. Она может появиться на Портале гражданина уже в середине этого года. Следующей будет цифровая доверенность, или так называемый реестр представительств, который уже прошел Сенат. С его помощью люди смогут передавать транспортные средства, подавать налоговые декларации и заявления на получение паспорта для детей.
Нужно проверить статус системы баллов в водительском удостоверении? Посмотреть, какая недвижимость зарегистрирована в Земельном кадастре, или узнать номер паспорта, если документа нет с собой? Все это уже есть на Портале гражданина. Государство запустило новую понятную веб-версию в конце прошлого года. Теперь оно добавило более понятное мобильное приложение, при этом отключив старую версию.
Причина проста: если несколько лет назад люди лишь в минимальной степени общались с государством через свои телефоны, то теперь так поступает более половины тех, кто пользуется Порталом гражданина. И это число растет. До редизайна портала это было 800 000 человек, сейчас — более 1,2 миллиона. «Именно поэтому нам крайне важно опубликовать новое приложение, ведь Портал гражданина становится ежедневным помощником», — говорит Мартин Месршмид, директор Агентства цифровых и информационных технологий, которое отвечало за разработку нового инструмента.
«Через Портал гражданина в интернете можно получить доступ к 600 услугам, которыми люди могут пользоваться онлайн, а не бегать по кабинетам. Теперь мы переводим все это в приложение. Мы хотели, чтобы оно было современным и чтобы услуги были у людей под рукой», — сказал заместитель премьер-министра по цифровизации Иван Бартош.
Приложение обладает всеми теми же функциями, что и сайт, кроме того, в нем можно настроить уведомления.
Преимущество приложения — простой вход в систему, например, через Face ID. Кроме того, можно настроить различные уведомления, чтобы при появлении нового события на телефоне рядом с иконкой приложения загоралось оповещение. Таким образом, портал может уведомить гражданина, например, об истечении срока действия какого-либо документа. Поиск очень прост. Всего за несколько кликов можно найти все данные, которые государство перевело в цифровой формат. Помимо вышеупомянутых баллов за вождение или выписки из кадастра, вы можете посмотреть, например, последний техосмотр всех автомобилей, на которые у вас есть права.
Многие также могут воспользоваться приложением для получения различных справок. Вы можете просто загрузить ее на телефон. В несколько кликов можно запросить и другие выписки, например, справку о несудимости для физических и юридических лиц. Также можно подать онлайн-заявку на получение жилищного пособия, детского пособия и пособия по уходу за ребенком.
Налоговые декларации также можно заполнить через приложение, поскольку имеется удобный доступ к порталу «Мои налоги», электронному порталу Чешского управления социального обеспечения, порталу прививок или сайту страховой компании, а также, если он есть, к медицинской карте. Также можно получить справку об обучении или рассчитать пенсию.
Услуги, которыми вы пользуетесь часто, можно пометить как избранные, в интерфейсе можно выбрать отдельные области. Есть вкладка для водителя, предпринимательства, здравоохранения или государственных органов. Тем, кто не знает, куда идти, пригодится функция поиска. Карточки данных больше похожи на почтовый ящик, а если их несколько, то можно легко переключаться между ними. В меню можно настроить уведомления и видеть свои заявки и загрузки.
Пожалуй, единственным недостатком является то, что некоторые запросы выполняются не так быстро, как в других мобильных приложениях. По словам Месршмида, пока Агентство цифровых технологий и информации будет собирать различные комментарии и продолжать совершенствовать приложение в процессе эксплуатации. Приложение доступно для скачивания с четверга в App Store или Google Play, и по мере оцифровки других услуг в него и на сайт постепенно будут добавляться новые функции.
Одной из первых станет DROZD, система Госдепартамента, предупреждающая о чрезвычайных ситуациях за рубежом и заблаговременно уведомляющая о надвигающейся опасности. Она может появиться на Портале гражданина уже в середине этого года. Следующей будет цифровая доверенность, или так называемый реестр представительств, который уже прошел Сенат. С его помощью люди смогут передавать транспортные средства, подавать налоговые декларации и заявления на получение паспорта для детей.
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