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Интерес населения к фотовольтаике не ослабевает, количество заявок на субсидии удвоилось
19 апреля 2024
21:00
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Интерес к возобновляемым источникам энергии в Чехии продолжает расти, что отражается и на количестве заявок на получение субсидий. За первые три месяца этого года количество заявок на субсидии для фотовольтаики выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а количество заявок на тепловые насосы также увеличилось на десятки процентов. В общей сложности на данный момент подано почти 47 000 заявок, как следует из данных, предоставленных Чешскому агентству новостей Палатой возобновляемых источников энергии.
Наибольшим спросом у властей пользуются субсидии на покупку фотоэлектрических станций. В первом квартале заинтересованные лица подали 41 089 заявок, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество заявок по-прежнему подают владельцы семейных домов, однако интерес к многоквартирным домам также вырос почти в три раза - их владельцы подали 398 заявок.
Что касается тепловых насосов, то в первом квартале власти зарегистрировали 4946 заявок на получение субсидий. Это почти на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Спрос на многоквартирные дома также вырос по сравнению с прошлым годом: на данный момент подано 109 заявок. По мнению палаты, рост цен на жилье и связанный с ним спад в строительной отрасли препятствуют повышению интереса к приобретению тепловых насосов. Также сказывается повышенный спрос на газовые котлы.
Интерес к солнечным тепловым коллекторам, напротив, несколько снизился, согласно квартальной статистике. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 13% и составил 665 заявок. По мнению палаты, одной из основных причин этого является изменение условий программы субсидирования, в соответствии с которыми нельзя одновременно подавать заявки на поддержку фотоэлектрических и солнечных тепловых батарей.
Домохозяйства также могут подать заявку на субсидии для приобретения отопительных печей. За первые три месяца власти получили 38 таких заявок. В начале прошлого года субсидии на покупку печей не предоставлялись.
Продолжающийся бум возобновляемых источников энергии в Чехии, особенно солнечной энергии, подтверждается статистикой установки солнечных батарей за прошлый год. За весь 2023 год в Чехии было введено в эксплуатацию рекордное количество новых солнечных установок - 82 799, что на 49 039 установок больше, чем в прошлом году. Значительно выросла и установленная мощность - на 970 мегаватт.
Что касается тепловых насосов, то в первом квартале власти зарегистрировали 4946 заявок на получение субсидий. Это почти на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Спрос на многоквартирные дома также вырос по сравнению с прошлым годом: на данный момент подано 109 заявок. По мнению палаты, рост цен на жилье и связанный с ним спад в строительной отрасли препятствуют повышению интереса к приобретению тепловых насосов. Также сказывается повышенный спрос на газовые котлы.
Интерес к солнечным тепловым коллекторам, напротив, несколько снизился, согласно квартальной статистике. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 13% и составил 665 заявок. По мнению палаты, одной из основных причин этого является изменение условий программы субсидирования, в соответствии с которыми нельзя одновременно подавать заявки на поддержку фотоэлектрических и солнечных тепловых батарей.
Домохозяйства также могут подать заявку на субсидии для приобретения отопительных печей. За первые три месяца власти получили 38 таких заявок. В начале прошлого года субсидии на покупку печей не предоставлялись.
Продолжающийся бум возобновляемых источников энергии в Чехии, особенно солнечной энергии, подтверждается статистикой установки солнечных батарей за прошлый год. За весь 2023 год в Чехии было введено в эксплуатацию рекордное количество новых солнечных установок - 82 799, что на 49 039 установок больше, чем в прошлом году. Значительно выросла и установленная мощность - на 970 мегаватт.
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