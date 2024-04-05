Интерес населения к фотовольтаике не ослабевает, количество заявок на субсидии удвоилось

Наибольшим спросом у властей пользуются субсидии на покупку фотоэлектрических станций. В первом квартале заинтересованные лица подали 41 089 заявок, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество заявок по-прежнему подают владельцы семейных домов, однако интерес к многоквартирным домам также вырос почти в три раза - их владельцы подали 398 заявок.



Что касается тепловых насосов, то в первом квартале власти зарегистрировали 4946 заявок на получение субсидий. Это почти на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Спрос на многоквартирные дома также вырос по сравнению с прошлым годом: на данный момент подано 109 заявок. По мнению палаты, рост цен на жилье и связанный с ним спад в строительной отрасли препятствуют повышению интереса к приобретению тепловых насосов. Также сказывается повышенный спрос на газовые котлы.



Интерес к солнечным тепловым коллекторам, напротив, несколько снизился, согласно квартальной статистике. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 13% и составил 665 заявок. По мнению палаты, одной из основных причин этого является изменение условий программы субсидирования, в соответствии с которыми нельзя одновременно подавать заявки на поддержку фотоэлектрических и солнечных тепловых батарей.



Домохозяйства также могут подать заявку на субсидии для приобретения отопительных печей. За первые три месяца власти получили 38 таких заявок. В начале прошлого года субсидии на покупку печей не предоставлялись.



Продолжающийся бум возобновляемых источников энергии в Чехии, особенно солнечной энергии, подтверждается статистикой установки солнечных батарей за прошлый год. За весь 2023 год в Чехии было введено в эксплуатацию рекордное количество новых солнечных установок - 82 799, что на 49 039 установок больше, чем в прошлом году. Значительно выросла и установленная мощность - на 970 мегаватт.