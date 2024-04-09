Глава МВД: По миграционному пакту Чехия будет отчислять полмиллиарда крон в год

Он отверг «пугающие слухи» о сумме в 15 миллиардов чешских крон. Радек Вондрачек (ANO), председатель комитета по конституционному праву, настаивал на том, что обязательная финансовая помощь, если Чехия не примет беженцев, на самом деле является квотой. Однако он не стал оспаривать сумму, рассчитанную Ракушаном.



Одобренный европарламентариями миграционный пакт, в частности, устанавливает, что страны-члены должны будут принимать свою долю беженцев с 2026 года или отказаться от этого обязательства. Ведущий дебатов Вацлав Моравец сказал ČT, что это составит 15 миллиардов крон в год. Ракушан это опроверг.



«Если мы посмотрим на процент, который внесет Чешская Республика, то это составит около 18 миллионов евро в год. Мы же получаем 480 миллионов чешских крон, то есть примерно полмиллиарда», — сказал министр. «Эта сумма является ориентировочной и будет определяться и пересчитываться каждый год в зависимости от конкретной кризисной ситуации», — продолжил он.



Для сравнения он напомнил, что Чехия потратила 180 миллионов чешских крон только на проверки на чешско-словацкой границе, которые закончились в феврале. «Мы были вынуждены охранять внутреннюю границу Шенгенской зоны, потому что внешняя не работает», — отметил он. Он также выразил уверенность, что контроль на национальных границах сохранится до 2026 года. «Боюсь, что Германия от этого не отступит», — сказал он. По его словам, миграционная ситуация сейчас спокойнее, чем в прошлом году, но летние месяцы обычно самые напряженные. «Пока в этом нет необходимости, и мы не планируем этого делать, но если ситуация значительно ухудшится, мы должны будем это сделать», — отметил он.



Заместитель председателя ANO Вондрачек обвинил министра в том, что тот выдумал историю о якобы имеющемся исключении для Чехии, когда информировал его о пакте. Ракушан настаивал на том, что исключение из правил для стран, испытывающих сильное миграционное давление, конечно же, распространяется и на Чехию, учитывая сотни тысяч беженцев из Украины. Согласно пакту, государства могут каждый год заново подавать заявку на исключение из принципа солидарности.



Депутаты Европарламента одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений, в среду 10 апреля. Переговорщики из Европарламента и стран-членов ЕС согласовали новые правила блока в области миграции и предоставления убежища в декабре прошлого года после нескольких лет безуспешных попыток достичь компромисса. Серия стандартов предусматривает, среди прочего, более эффективные проверки мигрантов, а также ускоренное возвращение в страны происхождения неудачливых просителей убежища. Также вводится принцип, согласно которому странам, перегруженным миграционным давлением, будут помогать другие страны в знак солидарности, либо забирая у них часть мигрантов, либо оказывая им финансовую или материальную поддержку.