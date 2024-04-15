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В чешском городе Градец-Кралове будет построено одно из крупнейших деревянных офисных зданий в Чехии

Новости 420on
28 апреля 2024
10:30
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Компания Lesy České republiky заключила контракт на проектирование новой штаб-квартиры в Градец-Кралове с компанией K4 Architects & Engineers (K4 A&E) в сотрудничестве с CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS и с дизайнером и инженером-конструктором Иво Столком.
Новая штаб-квартира заменит нынешнее здание 1970-х годов. Сейчас ассоциация дизайнеров и архитекторов готовит новую проектную документацию, а инвестор хочет получить разрешение на строительство к октябрю следующего года. Начало строительства запланировано на 2026 год, а завершение — на три года позже. Компания TAROS NOVA из Рожнова также будет участвовать в проектировании новой штаб-квартиры Lesy České republiky, которая сотрудничает с K4 по вопросам проектирования деревянных конструкций и связи с пожарной охраной.

Первоначальный структурный план нового штаба будет изменен в рамках нового задания. Планировка штаба будет учитывать текущие требования инвестора, такие как расположение рабочих секций, планировка общих зон или расположение помещений в подвале здания. В то же время вместимость парковочных мест будет увеличена на 100 автомобилей по сравнению с первоначальным предложением и составит в общей сложности 328 мест. Новые парковочные зоны будут созданы в подвале. 

Нижняя часть здания спроектирована как монолитная железобетонная конструкция, два надземных этажа офисного здания будут представлять собой цельную деревянную конструкцию. При строительстве новой штаб-квартиры в наибольшей степени будет использован еловый клееный брус. Цель инвестора — построить пассивный дом. В проекте предусмотрена фотоэлектрическая система, в основном для самопотребления энергии. Авторы проекта также планируют использовать центральную вентиляцию с рекуперацией тепла и центральное охлаждение всего здания. Проект также предполагает около 60 парковочных мест для зарядки электромобилей.
строительство Чехия

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