ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В чешском городе Градец-Кралове будет построено одно из крупнейших деревянных офисных зданий в Чехии
28 апреля 2024
10:30
134
Компания Lesy České republiky заключила контракт на проектирование новой штаб-квартиры в Градец-Кралове с компанией K4 Architects & Engineers (K4 A&E) в сотрудничестве с CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS и с дизайнером и инженером-конструктором Иво Столком.
Новая штаб-квартира заменит нынешнее здание 1970-х годов. Сейчас ассоциация дизайнеров и архитекторов готовит новую проектную документацию, а инвестор хочет получить разрешение на строительство к октябрю следующего года. Начало строительства запланировано на 2026 год, а завершение — на три года позже. Компания TAROS NOVA из Рожнова также будет участвовать в проектировании новой штаб-квартиры Lesy České republiky, которая сотрудничает с K4 по вопросам проектирования деревянных конструкций и связи с пожарной охраной.
Первоначальный структурный план нового штаба будет изменен в рамках нового задания. Планировка штаба будет учитывать текущие требования инвестора, такие как расположение рабочих секций, планировка общих зон или расположение помещений в подвале здания. В то же время вместимость парковочных мест будет увеличена на 100 автомобилей по сравнению с первоначальным предложением и составит в общей сложности 328 мест. Новые парковочные зоны будут созданы в подвале.
Нижняя часть здания спроектирована как монолитная железобетонная конструкция, два надземных этажа офисного здания будут представлять собой цельную деревянную конструкцию. При строительстве новой штаб-квартиры в наибольшей степени будет использован еловый клееный брус. Цель инвестора — построить пассивный дом. В проекте предусмотрена фотоэлектрическая система, в основном для самопотребления энергии. Авторы проекта также планируют использовать центральную вентиляцию с рекуперацией тепла и центральное охлаждение всего здания. Проект также предполагает около 60 парковочных мест для зарядки электромобилей.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
27 АПРЕЛЯ 2024
1488
Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в той или иной степени используют 40% учеников чешских начальных школ второй ступени. Некоторым чат-боты уже заменяют друзей. Таковы данные...
16:30
23 АПРЕЛЯ 2024
786
Только от крупнейшего медицинского страховщика VZP в прошлом году люди недополучили 45 миллионов крон. Речь идет о десятках тысяч случаев, когда страховые компании безрезультатно пытались вернуть...
21:00
22 АПРЕЛЯ 2024
548
Max предложит базовую и премиум-версию, к которой также можно будет докупить спортивные каналы. Кроме того, людям будут доступны все Олимпийские игры в Париже.
14:20
22 АПРЕЛЯ 2024
622
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), с начала года в Чехии было зарегистрировано 9 370 случаев коклюша. За последнюю неделю врачи зарегистрировали 1 476 случаев заболевания,...
10:30
22 АПРЕЛЯ 2024
1973
Количество людей, обращающихся в Министерство здравоохранения с жалобами на недоступность медицинской помощи, значительно возросло. Министерство уже получило 23 000 жалоб. В основном проблема...
18:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1157
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, Чешская Республика будет ежегодно вносить около 480 миллионов крон в рамках миграционного пакта. Заместитель премьер-министра заявил об этом в...
14:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1432
Цены на жилье и арендная плата снова начали расти. В первом квартале этого года чешские старые квартиры подорожали на 2%, до 89 552 чешских крон за квадратный метр. Односемейные дома, которые в...
21:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1103
Интерес к возобновляемым источникам энергии в Чехии продолжает расти, что отражается и на количестве заявок на получение субсидий. За первые три месяца этого года количество заявок на субсидии для...
16:30
19 АПРЕЛЯ 2024
5285
ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ УЖЕ ПЕРЕШЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗА ПАРУ СЕКУНД ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВЫПИСКУ ПО ШТРАФАМ ИЛИ НОМЕР ПАСПОРТА
Заработало новое приложение «Портал гражданина» (Portál občana). Теперь за несколько секунд вы можете получить информацию, ради которой в противном случае пришлось бы брать отгул на полдня.
13:00
18 АПРЕЛЯ 2024
754
Крайней степенью ожирения страдают 150 000 человек в Чешской Республике. Они часто нуждаются в медицинской помощи, но при большом весе, превышающем 200 килограммов, большинство стандартных операций...
10:30
18 АПРЕЛЯ 2024
1690
ВЫПИСКА ИЗ КАДАСТРА, ЗАМЕНА ДОКУМЕНТОВ И ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ — ВСЕ ЭТО БУДЕТ В НОВОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ПОРТАЛ ГРАЖДАНИНА»
Теперь вы сможете узнать об окончании срока действия водительского удостоверения и подать заявление на получение нового прямо с мобильного телефона. Это станет возможным благодаря новому приложению...
15:00
17 АПРЕЛЯ 2024
835
Прекращение использования сторонних файлов cookie — пример похвального намерения, которое привело к ухудшению ситуации для всех.
15:45
15 АПРЕЛЯ 2024
817
OQJAV («Окуджав»), популярный в своем сегменте независимый коллектив, исполнит свои лучшие и худшие песни в акустическом варианте — под фортепиано.
15:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1927
Это должен был быть самый счастливый день в их жизни. Но их сын родился практически без признаков жизни и умер через несколько часов. Больница утверждает, что медицинский персонал не совершал...
11:30
15 АПРЕЛЯ 2024
1414
Адвокату Гане Суковой грозит до восьми лет тюрьмы. Полиция до сих пор не знает, где оказались деньги клиентов. Депутаты обещают, что деньги будут лучше защищены. Адвокаты больше не смогут...