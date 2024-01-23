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Искусственный интеллект уже заменяет детям друзей
29 января 2024
09:00
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Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в той или иной степени используют 40% учеников чешских начальных школ второй ступени. Некоторым чат-боты уже заменяют друзей. Таковы данные исследования Scio.
Согласно результатам опроса 5 200 старшеклассников, 41% из них работает с искусственным интеллектом. 10% сказали, что пользуются ИИ каждый день, а еще 15% — хотя бы несколько раз в неделю.
Самым популярным приложением является ChatGPT, за ним следуют Snapchat и связанное с ним приложение My AI, которое позволяет создавать виртуальных наставников и друзей.
«Взрослым необходимо быть готовыми к появлению ИИ. Существует множество замечательных программ, но дети должны знать о рисках», — сказала журналистам в среду методист по профилактике Петра Грабачова, которая работает в школах Scio, а также в ряде государственных школ.
«Дети пробуют и тестируют все, и среда искусственного интеллекта очень привлекательна для них. Многие дети не знают, как вписаться в среду, и им очень трудно завязать нормальные дружеские отношения. Они терпят неудачи в обычных отношениях и с трудом заводят друзей. ИИ в качестве друга — очень привлекательная среда. Это первое, за чем они могут потянуться», — описывает она.
Рост кибербуллинга?
По ее словам, одна из групп таких учеников — это дети чрезмерно заботливых родителей. «Эти дети не могут приспособиться к обычным ситуациям в отношениях, таким как разочарование или конфликт. И тогда искусственный интеллект становится для них привлекательным спутником; он представляет собой безопасную среду. Они могут настраивать и программировать этого партнера, и им становится легче», — рассказала она.
С другой стороны, есть еще одна группа детей — те, чьи родители постоянно заняты. Для них, по словам Грабачовой, виртуальные друзья могут быть даже более привлекательными, чем компьютерные игры. «Эти дети входят в группу риска, и с ними необходимо проводить разъяснительную работу о том, чем является или не является ИИ», — говорит она.
Риск также заключается в том, как некоторые дети смогут использовать возможности приложений ИИ. Некоторые инструменты способны создавать очень реалистичные изображения, имитировать голос и создавать текст, который полностью вымышлен, но при этом кажется правдоподобным. В сочетании с использованием социальных сетей это создает предпосылки для более высокого уровня киберзапугивания.
«Например, в нашем коллективе есть дети, которые пробуют свое положение, власть над другими. В искусственном интеллекте они могут попробовать все, что угодно: они могут легко создавать фотографии с помощью искусственного интеллекта или писать истории о других, которые очень обидны и выглядят очень реально. Во многих школах я слышу, что это самый распространенный способ, которым дети сегодня причиняют друг другу боль», — говорит Грабах.
Специалист по искусственному интеллекту в компании Scio Андрей Новик отметил, что использование приложения с искусственным интеллектом в качестве наставника также может быть проблематичным.
«Мы проверили, как ИИ ведет себя в экстремальных ситуациях. Сначала мы поставили ИИ в четкую ситуацию: я студент, у меня неприятности, и я хочу кого-нибудь избить или нанести себе увечья. Мы с психологами согласились, что ИИ отреагировал правильно. Программа даже нашла несколько контактов, куда можно обратиться за помощью», — пояснил он.
«Но мы также пробовали модели, в которых ситуации не столь очевидны. Например, что я не популярна в классе, никто в семье не реагирует на это и какой-то неизвестный мужчина хочет заманить меня в секту. Программа сказала мне, что это хорошо, что у меня будут друзья. Это застало меня врасплох», — добавил он.
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