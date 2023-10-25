Переход с Twitter на X ничего не изменил, считает чешский эксперт. Но Маск не останавливается

«Имея свою специфическую базу, она может оказывать влияние на некоторые общественные повестки дня и сферы, в том числе выступая важным источником или указателем для получения информации для части населения», — сказала Мацкова.



По ее словам, в сети X встречаются представители различных организаций, бизнесмены, эксперты, журналисты и все чаще политики. Отличие в чешском пространстве, по ее словам, заключается в том, что чешские политики медленнее находят дорогу в сеть. Во многих других странах, по ее словам, эта сеть играет гораздо более значительную роль в политической коммуникации и кампаниях. «В целом Twitter имеет более сильную пользовательскую базу, позиции и влияние в других странах. В нашей стране такие позиции чаще занимает Facebook, хотя он долгое время находился в состоянии стагнации», — говорит Мацкова.



По словам Мацковой, по сравнению с другими сетями в Чехии X чаще используется пользователями в долгосрочной перспективе для получения информации, новостей в своей области или новостей из страны и из-за рубежа. Гораздо чаще, по ее словам, пользователи заявляют о желании быть в курсе последних событий как о поводе для использования сети. «Другие сети — Facebook, Instagram, TikTok — по сравнению с X в большей степени используются для развлечения, проведения досуга или общения с людьми», — говорит Мацкова. То, для чего используется сеть, отражается и на том, как выглядит база пользователей.



Мацкова отметила, что пользователи сети X не сильно изменились за прошедшие годы. «База выглядит так же, просто она постепенно стареет, поскольку не пополняется молодыми пользователями, которые уходят в другие сети», — сказала Мацкова. По ее словам, пользователь X — это, скорее всего, мужчина в возрасте около 40 лет. «Пользователи X немного моложе пользователей Facebook, и наоборот, на несколько лет старше пользователей Instagram, а также намного старше пользователей TikTok», — приводит Мацкова данные Национального института SYRI.



Пользователи X также несколько более доверчивы к политическим институтам, правительству и СМИ по сравнению с теми, кто не использует эту сеть, отмечает Мацкова. При глобальном сравнении, по ее мнению, характерно, что чешский пользователь X находится скорее в центре или немного правее идеологической оси.



Сеть X запускает первую версию аудио- и видеозвонков для некоторых пользователей



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на владельца X Илона Маска, который хочет, чтобы сеть стала «приложением для всего».



Маск разместил в своей сети сообщение с инструкциями по включению новой функции. Ранее он отмечал, что пользователям не потребуется номер телефона для аудио- и видеозвонков.



Американский миллиардер внес ряд изменений в социальную сеть с момента ее покупки в прошлом году, в том числе значительно сократил модерацию контента и ввел опции оформления подписки. Его цель — превратить X в сервис, который будет иметь широкий спектр применения: от коротких сообщений до видеозвонков и даже оплаты.