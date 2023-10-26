Банковская идентификация является наиболее распространенным методом цифровой идентификации личности в Чешской Республике. С ее помощью человек может войти в различные электронные ящики данных госорганов, Portál občana,, где можно подать заявление на получение водительских прав, и в системы Министерства труда и социальных дел. Там можно подать заявление на получение социальных пособий.





С помощью идентификации можно также подать заявку на получение субсидий на фотоэлектричество или теплоизоляцию в рамках программы «Новая зеленая экономия».





Помимо органов власти, банковский идентификатор используют 200 компаний. Среди них — компании медицинского страхования, позволяющие людям входить в клиентские порталы, или финансовые, телекоммуникационные и страховые компании, а также электронные магазины по продаже алкоголя и табака.





«Работают также 20 необслуживаемых торговых точек, доступ к которым возможен после проверки личности. Это позволяет содержать торговые точки даже в небольших населенных пунктах», — говорит Регина Сегналова из компании Bankovní identita, которую банковские дома имеют благодаря работе системы.





С помощью Bankovní identita можно также заключать договоры, например, о пенсионных накоплениях или с компанией водоснабжения. «Это то же самое, как если бы вы использовали карандаш и бумагу для подписания бумажного документа», — сказала Сегналова.





Bank iD SIGN, защищенная электронная подпись, позволяет ставить действительные подписи на большинстве документов в частноправовой сфере. Однако система должна использоваться и самим учреждением или компанией.





«Десятки тысяч людей уже воспользовались этой системой и подписали электронной подписью, например, заявление в больничную кассу, договор о пенсионных накоплениях, заявление на прием к врачу общей практики, договор с водоканалом, договор с телекоммуникационной компанией, договор о найме квартиры или об обучении в частной школе», — говорит Сегналова.





Как получить банковскую идентификацию





Человек регистрируется для получения идентификатора просто, через свои реквизиты в интернет-банке. Банк не видит реквизитов, учреждение или компания не видит банковского счета. Они даже не видят данных для входа в систему.





Банковская идентификация устанавливается автоматически для всех пользователей дистанционного банковского обслуживания банков-участников, говорит Сегналова.





Не нужно ничего устанавливать или запоминать дополнительные данные для входа в систему. Лишь в некоторых случаях необходимо активизировать банковский идентификатор. В этом случае необходимо обратиться непосредственно в свой банк. Плата за установку и использование банковского идентификатора не взимается.