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Фасад новых зданий аэропорта Праги будет выполнен из стекла с изображением пейзажей
30 октября 2023
12:00
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В аэропорту Праги появятся три новых здания, которые расширят терминал 1. Здания будут иметь специальный фасад с изображением спутникового снимка Чехии. Кроме того, они будут подсвечены. Студия-победитель MVRDV назвала их «Чешскими фонарями» (České lucerny).
Известная голландская студия MVRDV в сотрудничестве с инженерной компанией Netherland Airport Consultants выиграла архитектурный конкурс, организованный аэропортом Праги. Фасады уникальны по своему внешнему виду. Это печатное стекло, в которое также встроены фотоэлектрические элементы.
Это означает, что фасад будет не только светиться, но и обеспечивать часть энергии, потребляемой зданием. Кроме того, в нем будут установлены программируемые элементы освещения, которые позволят ему «разговаривать» с пассажирами и сообщать им полезную информацию о текущих событиях.
Здания будут выполнять различные функции. Одно из них будет служить центральным пунктом контроля безопасности, который уже есть в Терминале 2, но отсутствует в Терминале 1, где контроль осуществляется на отдельных выходах. Здесь также расположатся торговые зоны и VIP-залы. В другом здании, расположенном в общественной части аэропорта, будут размещены конференц-центр, парковка и гостиница.
«Строительство централизованного контроля безопасности в Терминале 1 вместе с частично разработанным решением по расширению Терминала 2 станет краеугольным камнем проекта по обеспечению пропускной способности терминалов аэропорта», — заявил Йиржи Краус, заместитель председателя правления Пражского аэропорта.
В пиковое время расширенные терминалы смогут обслуживать почти вдвое больше пассажиров в час. Если за 60 минут через терминал проходит 4 400 человек, то теперь через него будет проходить 7 220. В целом пропускная способность должна увеличиться до 21,2 млн пассажиров по сравнению с 13,6 млн в этом году.
«Это повысит комфорт пассажиров, позволит более эффективно использовать пропускную способность и перевести часть шенгенского трафика в Терминал 1. Кроме того, отдельные перевозчики будут проводить регистрацию только в одном конкретном терминале, что улучшит ориентацию», — сказал Мартин Кучера, исполнительный директор по операциям аэропорта.
Кроме того, в результате расширения аэропорта ожидается увеличение количества прямых рейсов со 160 до 200. Количество междугородних маршрутов увеличится с 21 до 37. Количество парковочных мест увеличится с 6 500 до 10 000. Площадь ресторанов вместо 11 00 кв. метров теперь составит 16 000 кв. метров. Количество гостиничных номеров увеличится с 380 до 600.
Но архитекторы из MVRDV хотят добиться с помощью новых зданий и другого — превратить безликий аэропорт в очень приятное место. «Когда вы будете проходить контроль безопасности, вас будет окружать зелень чешского ландшафта — как на потолке, который ее отображает, так и в окружающем пространстве, где высадят растения, типичные для чешского биотопа. Такой опыт подарит вам не только чувство покоя, но и чувство сопричастности», — говорит Вини Маас, партнер-основатель студии.
Площадь зданий составит 83 000 кв. метров, они рассчитаны на дальнейшее расширение и возможность изменения их планировки. Здания также должны быть экологичными. Конструкции будут выполнены из бетона и стали, а балки — из клееного бруса.
Внутренние дворы озеленят. Устойчивое развитие важно для аэропорта, поскольку к 2030 году он хочет стать углеродно-нейтральным. Аэропорт также планирует снизить уровень шумового загрязнения, поэтому планируется строительство шумозащитных сооружений.
Стоимость проекта оценивается в 32 млн крон, а начало строительства может начаться в 2028–2029 годах.
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