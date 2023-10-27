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Чешские банки рассказали, как будут работать переводы денег по мобильному телефону

Новости 420on
31 октября 2023
10:00
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Чешский национальный банк 30 октября запустил реестр, который позволит отправлять деньги по номеру мобильного телефона получателя без указания счета. К настоящему времени интерес к услуге проявили девять банков. Воспользоваться ей можно будет с середины ноября.
Реестр позволит сопоставлять номера счетов с номерами телефонов. При этом одному счету можно будет присвоить несколько телефонных номеров. И наоборот, одному номеру телефона можно будет присвоить только один счет. Предельная сумма платежа составит 5 000 крон.
 
Чтобы получить возможность принимать такие платежи, достаточно настроить услугу в банке, в котором открыт счет. «Регистрация услуги будет возможна через мобильный и интернет-банкинг», — отметила Шарка Неворалова из Komerční banka.
 
Телефонные номера, не включенные в реестр, не смогут принимать платежи по контакту. Отправлять деньги смогут все. «Это упрощение для людей, которые хотят быстро пересылать небольшие суммы между собой», — сказала представитель Air Bank Яна Покорна.
 
Система будет работать следующим образом: если человек хочет отправить деньги своему другу, то при совершении платежа он вводит номер его мобильного телефона. Система в течение секунды проверит в реестре ЧНБ, действительно ли введенный номер зарегистрирован и на какое имя. Если да, то платеж будет разрешен. Имя владельца номера будет выведено на экран перед подтверждением транзакции.
Чехия банки мобильный телефон
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