Чешские банки рассказали, как будут работать переводы денег по мобильному телефону

Реестр позволит сопоставлять номера счетов с номерами телефонов. При этом одному счету можно будет присвоить несколько телефонных номеров. И наоборот, одному номеру телефона можно будет присвоить только один счет. Предельная сумма платежа составит 5 000 крон.

Чтобы получить возможность принимать такие платежи, достаточно настроить услугу в банке, в котором открыт счет. «Регистрация услуги будет возможна через мобильный и интернет-банкинг», — отметила Шарка Неворалова из Komerční banka.

Телефонные номера, не включенные в реестр, не смогут принимать платежи по контакту. Отправлять деньги смогут все. «Это упрощение для людей, которые хотят быстро пересылать небольшие суммы между собой», — сказала представитель Air Bank Яна Покорна.

Система будет работать следующим образом: если человек хочет отправить деньги своему другу, то при совершении платежа он вводит номер его мобильного телефона. Система в течение секунды проверит в реестре ЧНБ, действительно ли введенный номер зарегистрирован и на какое имя. Если да, то платеж будет разрешен. Имя владельца номера будет выведено на экран перед подтверждением транзакции.