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Cколько будет стоить подписка на Facebook и Instagram для обычного пользователя

Анастасия Князева
2 ноября 2023
21:00
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Американская интернет-компания Meta Platforms будет предлагать пользователям в Европе платные версии социальных сетей Facebook и Instagram без рекламы в соответствии с требованиями ЕС. Об этом компания сообщила сегодня в своем блоге. По сообщению агентства Reuters, таким образом Meta пытается обойти правила ЕС, которые могут ограничить ее возможности по настройке рекламы для пользователей без их согласия и нанести ущерб ее основному источнику доходов.
Предложение распространяется на пользователей из ЕС, Швейцарии и стран Европейской экономической зоны, в которую помимо государств ЕС входят Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. При использовании сервиса через веб-браузер ежемесячная абонентская плата составит 9,99 евро (около 245 чешских крон), а для пользователей смартфонов и планшетов на базе Android и iOS — 12,99 евро (319 крон).
 
Предложение выбора между бесплатным вариантом с рекламой и платной подпиской без рекламы может привести к тому, что пользователи предпочтут первый вариант. Это поможет компании Meta выполнить требования законодательства без ущерба для своей рекламной деятельности.
 
Основной бизнес-моделью Meta на протяжении почти 20 лет является предоставление бесплатных услуг социальных сетей и продажа рекламы компаниям, которые хотят привлечь пользователей этих сетей. По данным газеты Financial Times, Европа является вторым по прибыльности регионом для Meta после Северной Америки. Финансовый директор компании Сьюзан Ли заявила в апреле, что на рекламу в Евросоюзе приходится около 10% общего объема бизнеса компании.
 
В январе Ирландское управление по защите данных (DPC) оштрафовало компанию на 390 млн евро (около 9,6 млрд крон) за то, что она заставляла пользователей соглашаться на целевую рекламу в качестве условия использования Facebook. Позже компания заявила, что намерена запрашивать согласие пользователей в ЕС, прежде чем разрешать им таргетированную рекламу, с учетом требований ЕС. 
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