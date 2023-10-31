Этот VR-фильм перенесет вас в разрушенную Украину. Опыт переживания дополнит и IKEA

В Чехии создан уникальный проект, который с помощью виртуальной реальности показывает, как проходит день в одном из самых пострадавших от войны городов. Создатели уже готовят вторую часть.

Если путешествий во времени пока не существует, то перемещение в пространстве точно возможно. Достаточно надеть пару виртуальных очков. Зрелище не из приятных. Вы стоите на вершине и смотрите на жилой дом сверху вниз.

Специальный проект «Свежие воспоминания: взгляд» позволяет людям из любой точки мира оказаться в эпицентре войны. Это 360-градусный ролик, в котором показаны несколько человек в их домах. Он основан на том, чтобы заглянуть в глаза этих людей, будто они стоят менее чем в метре от вас. Для этого достаточно надеть на голову VR-шлем. «Нам удалось отснять материал за три дня в октябре 2022 года под Харьковом», — рассказал CzechCrunch Владимир Колбаса, один из сценаристов и режиссеров. Кроме него, в работе над фильмом также принимал участие режиссер Ондржей Моравец.

Первый фильм уже обошел весь мир. Он был показан на 20 фестивалях и подобных мероприятиях в более чем 10 странах на всех континентах, включая Африку. Кстати, премьера фильма состоялась на фестивале SXSW в Остине, но его также показывали на DOX в Праге и в Европейском доме. В общем, это успешный проект. Поэтому создатели решили сделать вторую часть.

Она будет называться «Хрупкий дом» и работать в режиме смешанной реальности, объединяющей виртуальную и дополненную реальность. Это означает, что люди будут воспринимать пространство, в котором они находятся, но в него будут проникать чужеродные элементы. Новый фильм также будет интерактивным, то есть зритель сможет самостоятельно перемещаться по комнате. Таким образом, это будет фильм на грани игры.

«Мы хотим, чтобы зрители могли использовать его для того, чтобы наша история вошла в их жилые комнаты. Таким образом мы добьемся максимальной близости и одновременно проверим границы того, чего можно достичь в повествовании с помощью гарнитур смешанной реальности нового поколения», — говорит Робин Пультера, основатель творческой студии Brainz Immersive, которая выступила в роли продюсера при создании фильма.

Если первая часть обошлась в 300 000 крон, то вторая будет стоить уже 6 млн. Фильм был создан при поддержке Государственного фонда кинематографии, а его партнерами стали организации People in Need и Amnesty International. «На сегодняшний день обеспечено 70% запланированной суммы. Мы продолжаем искать других партнеров», — говорит Пультера.

Украинский взгляд на гостиную

В основу «Хрупкого дома» будет положена история одного конкретного пожилого человека из украинского города Охтырка. Он отказался покинуть свой дом, несмотря на приближение российской армии. «Я бы назвал его скорее анимационным документальным фильмом, чем классическим документальным фильмом», — поясняет Колбаса.

Вторая часть должна быть готова весной следующего года и вновь отправиться на различные фестивали. Затем она будет доступна на онлайновых платформах. Пока еще доступна первая часть. В ноябре, например, она будет участвовать в Международном фестивале документального кино в Амстердаме или Женевском кинофестивале. Посмотреть ее также сможет любой обладатель гарнитуры Meta Quest.

«Распространение проектов виртуальной реальности начинает меняться. Мы учимся работать и с галереями, и с фестивалями, и со школами, так что наши фильмы ежегодно посещают тысячи зрителей», — говорит глава компании Brainz Immersive. Также проводятся выездные показы. Так, вторую часть фильма можно будет увидеть в магазинах IKEA, где будут экспериментировать с проекциями прямо в гостиных.

Brainz Immersive уже сотрудничала с Ондржеем Моравцем, создав первый в Чехии фильм о виртуальной реальности «Тьма», в котором рассказывается о жизни с депрессией. «После этого мы сразу поняли, что хотим стать сопродюсерами и создавать совместные иммерсивные проекты в долгосрочной перспективе. Когда началась война в Украине и Владимир подключился к конференции East Doc Platform, где мы все встретились, родилась идея передать тему войны не через традиционные медиа, а другим способом», — рассказывает Пультера.

Над созданием первого эпизода трио работало три месяца, большую часть которых занял постпродакшн в студии в Праге. Как говорят создатели, по сравнению с классическим фильмом виртуальная реальность требует в три раза больше всего: времени, сил и технической базы. Для второго фильма производство будет еще более сложным, будет много экспериментов. В команде есть люди, владеющие ноу-хау в области игровых 3D-движков, а также люди, работавшие с классическим фильмом. В итоге должно получиться нечто такое, что не может передать ни один другой носитель.

«Это почти клише, но виртуальная реальность — это машина сопереживания. Поскольку у нас с Ондржеем большой опыт работы с этой средой, было естественно выбрать ее для этого проекта. Мы хотим усилить в зрителях чувство сострадания к судьбам украинцев», — добавляет Колбаса.

Этого уже удалось достичь с помощью первого эпизода, общая продолжительность которого составляет 10 минут. «Обычно зрители реагируют гораздо эмоциональнее, чем мы ожидали. Я видел несколько человек, которые действительно были потрясены или прямо плакали. Это доказательство того, что нам удалось создать нечто, способное глубоко затронуть аудиторию на эмоциональном уровне», — говорит Колбаса.

В первом фильме можно познакомиться с несколькими украинцами. Алина Михайленко живет в селе на северной окраине Харькова. После российской оккупации здесь не было ни электричества, ни воды. Алина стоит в школьном классе, который раньше был химической лабораторией. Теперь здесь одни руины. Татьяна Ивлева родом из того же села. В фильме она стоит на месте больницы, сохранившейся после Второй мировой войны. Татьяна работала здесь медсестрой-рентгенологом, а теперь говорит, что не знает, почему русские напали на это здание.

Иван Вовк — пенсионер, переживший нападение на село и его оккупацию. Во время отступления русские обстреливали его ракетами «Град». Одна из них разрушила крышу дома Ивана. Но она не взорвалась и осталась лежать замурованной в полу. Анна Вовк — жена Ивана, и теперь они с мужем вынуждены жить вдали от дома. Их сыновья и внуки бежали за границу еще до оккупации.