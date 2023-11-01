ФОТО: 100 новых электробусов для Праги стоимостью 1,7 миллиарда

Прага закупит новые электробусы с 2025 по 2030 год. Согласно техническому заданию в контракте, будут поставлены электробусы SOR NS 12, которые должны иметь минимальный запас хода 100 км с включенным кондиционером или отоплением в любых эксплуатационных или климатических условиях Праги. Автобусы должны иметь 29 сидячих мест, общая вместимость — до 93 человек, включая водителя. В соответствии с перечнем субподрядчиков, транспортные средства будут оснащены электрооборудованием фирмы Škoda Electric. Согласно контракту, срок службы электробуса должен составлять 12 лет в условиях города. Поставщик также должен гарантировать, что срок службы аккумуляторной батареи составит не менее пяти лет или 360 000 км пробега.



«Мы планируем приобрести новые электробусы в период с 2025 по 2030 год в рамках обновления нашего автобусного парка и для выполнения климатических обязательств, которые мы берем на себя как оператор общественного транспорта. Они станут частью комплекса транспортных средств с различными силовыми установками наряду с аккумуляторными троллейбусами, гибридными и дизельными автобусами. Рамочный договор позволяет нам гибко подходить к выполнению контракта в соответствии с нашими операционными потребностями», — заявил в мае генеральный директор DPP Петр Витовски.



Компания заключила с победителем рамочный контракт, который не обязывает ее закупать минимальное количество машин. Сколько их будет закуплено в итоге, пока не решено, но, судя по предыдущим заявлениям представителей компании, можно предположить, что они будут закуплены все. Компания уже давно проводит испытания и закупки автомобилей, работающих на альтернативном топливе. В этом году, например, в середине января она начала эксплуатацию электробуса, который отправлялся с остановки «Желивского» на маршруте № 213.