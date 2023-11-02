Саудовская Аравия отменила переговоры с чешским министром по поводу поставок нефти

В понедельник утром в Эр-Рияде министр промышленности Йозеф Сикел (STAN) должен был провести переговоры с влиятельным саудовским министром энергетики, в частности, о поставках нефти взамен российской.





Однако долго готовившаяся поездка неожиданно сорвалась. В пятницу саудовцы отменили программу встречи с чешской делегацией. Чешские власти объясняют это обстоятельствами, связанными с безопасностью на Ближнем Востоке. Однако, по мнению дипломатических источников, свою роль сыграли и действия чешских политиков в последние дни.





В качестве примера они привели заявление министра обороны Яны Черноховой (ODS) о выходе из ООН и появление в среду премьер-министра Петра Фиалы и других министров на произраильской демонстрации, во время которой Сикела также сфотографировался с израильским флагом. Возможно, саудовцы были обеспокоены тем, что перечисленные аспекты могут спровоцировать общественный резонанс.





Саудовцы позиционируют себя как миротворцы в этом конфликте, осуждая наземные операции в секторе Газа и выступая за создание палестинского государства. До начала нынешнего конфликта Израиль вел переговоры о возможной нормализации отношений с арабскими странами, в том числе и с Саудовской Аравией.





Чтобы избежать ненужного обострения отношений между Прагой и Эр-Риядом, переговоры Сикелы с саудовскими политиками не отменяются совсем, а переносятся на более поздний срок. Новая дата будет найдена. Частью поездки Сикелы должна была стать остановка в Кувейте, которая также отменяется.





«Поездка министра промышленности и торговли в Кувейт и Саудовскую Аравию, запланированная на 4-6 ноября 2023 года, отложена. Визит в обе страны отложен из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке», — заявил пресс-секретарь министерства Войтех Срнка.





Упущенная возможность





Для чешского правительства Эр-Рияд мог бы стать важной и стратегически важной встречей — как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения геополитики. После начала войны на Украине Чехия вынуждена искать энергоресурсы, прекратив поставки из России.





Важной встречей всей поездки должна была стать встреча Сикелы с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом, который является сыном нынешнего короля. Сикелу также предстояло пообщаться с заместителем министра промышленности и минеральных ресурсов и с руководителями Государственного инвестиционного фонда — саудовского фонда, стоящего за гигантскими инвестиционными проектами Саудовской Аравии и владеющего долями в таких компаниях, как Boeing, Disney, Uber, Meta и Citigroup.





Для чешской стороны поездка на Ближний Восток могла бы также стать хорошей дипломатической возможностью попробовать свои силы в переговорах с арабскими правителями в условиях продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС. Саудовцы являются важным союзником США в регионе, а наследный принц и в настоящее время самый влиятельный человек в Эр-Рияде Мухаммед бин Салман недавно говорил о некотором сближении с Израилем.





Различия прослеживаются и в подходах СМИ. Если, например, катарский телеканал Al Jazeera в своих материалах придерживается исключительно пропалестинской ориентации, то некоторые саудовские журналисты критически относятся к деятельности террористической группировки ХАМАС.





Посол Саудовской Аравии в Праге в интервью газете Seznam Zprávy в начале этой недели также заявил, что встреча в Эр-Рияде была не просто формальной.





«Саудовская Аравия является одной из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире и имеет хорошие отношения с Чешской Республикой, сотрудничество между двумя странами в этой области уже имело место. Я считаю, что наше королевство открыто для углубления сотрудничества в этой области», — заявил посол Абдулла М. аль-Рашид.





Встреча должна была состояться, несмотря на давние расхождения во взглядах на события в регионе. «Господин Сикела находится с визитом в Королевстве в рамках экономического сотрудничества между двумя странами. Официальные позиции двух стран по кризису в секторе Газа и по палестинской проблеме в целом расходятся, что видно из объявленных на данный момент официальных позиций», — заявил саудовский посол в интервью в начале этой недели.





Его страна стремится стать одним из ключевых миротворцев в регионе, призывая к созданию палестинского государства. «Королевство Саудовская Аравия играет важную роль в установлении мира в регионе. Оно представило мирную инициативу, принятую на арабском саммите в Бейруте, а недавно призвало провести арабский саммит, чтобы остановить пролитие невинной крови», — сказал аль-Рашид.