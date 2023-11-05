«Футурама» уже здесь: в Чехии появится воздушный транспорт c ИИ. Когда полетим?

По словам Йозефа Кашпара, генерального управляющего VZLÚ, Чехия имеет исключительные возможности для развития бизнеса в секторе нового транспорта. «Чтобы концепция городской воздушной мобильности играла значительную роль в чешских условиях, необходимо учитывать аспекты этого вида транспорта при территориальном планировании и создании планов транспортного обслуживания», — сказал он.

В работе над проектом VZLÚ принимают участие сотрудники Центра города будущего CIIRC ČVUT, Центра транспортных исследований и студии 1to1 design. Центр города будущего занимается вопросами проектирования вертипортов (аэровокзалов будущего), строительного законодательства и интеграции вертипортов в городские системы, Центр транспортных исследований — исследованиями транспорта, изучением и анализом спроса, а также созданием транспортной модели Чешской Республики. Студия 1to1 design отвечает за дизайн интерьера беспилотного летательного аппарата MiYa.

Летающий беспилотник MiYa будет иметь размах крыльев 15 м, перевозить четырех человек или около 400 кг, летать со скоростью до 300 км/ч и дальностью полета до 300 км. «Концептуальное проектирование самолета eVTOL MiYa продолжается, в частности, проводятся летные испытания демонстратора и испытания в аэродинамической трубе VZLÚ», — сказал Петр Рашка, руководитель направления беспилотных систем VZLÚ.

«Сегодня мы уже знаем, что будет достаточно большой рост малых беспилотников, используемых, например, для служб доставки, которые будут летать на высоте до 300 метров, а с нашим самолетом мы будем летать выше 300 метров. Таким плотным движением должна будет управлять машина или искусственный интеллект», — сказал Ян Закуция из VZLÚ.