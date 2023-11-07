Умнее и еще дешевле. Что умеет новый GPT-4 Turbo

Год назад OpenAI был неизвестен большей части населения Земли, сегодня же его сервисами пользуются 100 млн человек в неделю. Многие с любопытством ждали, что же приготовит команда Сэма Олтмэна к своей первой презентации для широкой публики. Присутствующие аплодировали практически без остановки.

Компания OpenAI представила новую модель ChatGPT под названием GPT-4 Turbo, которая может сделать многое за меньшие деньги. Она позволит пользователям создавать индивидуальные версии чат-ботов, адаптированные под конкретные приложения, что должно превратить ChatGPT в цифровую платформу, подобную iOS или Android.

Объявление о запуске нового GPT-4 Turbo стало самой важной частью презентации. По словам Сэма Олтмэна, разработчикам удалось исправить множество ошибок, на которые пользователи указывали им с момента запуска ChatGPT. Основные изменения коснулись памяти чат-бота, которая до сих пор заканчивалась 2021 годом. «Вы были раздражены тем, насколько устаревшими были данные GPT, и мы были раздражены не меньше. Мы больше никогда не допустим, чтобы модель была настолько неактуальной», — заявил Олтмэн на конференции.

Сейчас GPT-4 формирует свои знания о контенте до апреля 2023 года, и Олтмэн обещает со временем совершенствовать массив данных. Таким образом, если вы спросите о результатах выборов, геополитических изменениях или о том, как прошло то или иное спортивное событие в прошлом году, чат-бот не будет бредить, а даст вам правильный ответ.

Турбо-версия также может принимать гораздо больше информации в контекстном окне. Если предыдущие версии ограничивались примерно 3 000 слов, то новая версия может принимать информацию объемом до 300 страниц. Это означает, что вы можете попросить ее резюмировать целые книги.

Новая версия GPT также дешевле, и это отличная новость, особенно для разработчиков. OpenAI взимает плату за так называемые токены, которые являются своего рода строительными блоками генерируемого текста. Теперь их цена будет примерно в три раза ниже. Старшая модель GPT-3.5 также подешевеет.

Платная версия ChatGPT уже умеет генерировать изображения с помощью DALL-E 3, может осуществлять поиск в интернете или анализ данных, а также поиск в PDF-файлах. Однако для того, чтобы воспользоваться этими инструментами, пользователям приходилось переключаться между различными приложениями. «Вы говорили нам, что приходится постоянно выбирать, какой режим использовать, и что это раздражает. С сегодняшнего дня необходимости выбора больше нет. Теперь ChatGPT сам знает, какой инструмент использовать и когда», — сказал Олтмэн.

Но самым большим сюрпризом стало объявление о новой функции, которая позволит пользователям разрабатывать собственные системы, построенные на базе GPT-4 Turbo. Любой человек сможет создать индивидуальный чат-бот, либо выбрав параметры его «личности», либо пообщавшись с чат-ботом, созданным на основе этой функции, и создав свой собственный в результате совместной работы. Этими программами можно будет делиться с другими пользователями, а если они будут пользоваться успехом, Олтмэн обещает разделить прибыль, полученную от них OpenAI, с их создателями.

Важным было также заявление, касающееся авторских прав. Поскольку количество судебных исков, связанных с генеративным ИИ, постоянно растет, Олтмэн заявил, что OpenAI «вступится за своих клиентов», а также «оплатит расходы, понесенные в случае, если пользователь столкнется с иском о нарушении авторских прав».

OpenAI запустил ChatGPT в ноябре 2022 года и через несколько месяцев сделал ее доступной для широкой публики. Это позволило системе, использующей элементы искусственного интеллекта, начать быстро совершенствоваться. Сэм Олтмэн прогнозирует, что ИИ станет еще более заметной частью нашей жизни, в том числе благодаря новой функции настраиваемых чат-ботов.