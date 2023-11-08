240 крон для Чешской Республики. Facebook и Instagram ввели подписки

Единственное различие между платным и бесплатным доступом заключается в отображаемой рекламе. Если пользователи платят ежемесячную плату, то реклама на платформе больше не появляется. Размер абонентской платы зависит от того, с какой платформы вы хотите получить доступ к сети.



Если вы используете традиционный компьютер, то в Чехии абонентская плата составляет 240 чешских крон. Владельцы смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS имеют более дорогой доступ. Абонентская плата в размере 299 чешских крон в месяц учитывает комиссионные, которые Meta должна выплачивать операторам официальных магазинов на этих платформах, то есть Google и Apple.



Изменение бизнес-модели в связи с ЕС

Бизнес-модель социальной сети практически не изменилась с момента появления Facebook. Как и Instagram, она полностью бесплатна для пользователей, а поставщики услуг зарабатывают только на рекламе, за которую платят отдельные компании, чтобы охватить как можно большую долю пользователей.



Однако в конце октября представители Meta Platforms объявили об изменениях: для европейских пользователей — а именно для пользователей из Европейского союза (ЕС), Швейцарии и стран Европейской экономической зоны, куда помимо государств ЕС входят Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, — вводится абонентская плата.



Введя подписку, Meta пытается соответствовать нормативной политике ЕС, поскольку в последнее время регуляторы все больше внимания уделяют крупным интернет-платформам и тому, как они собирают персональные данные пользователей для более эффективного таргетирования рекламы.



В начале ноября Европейский совет по защите данных даже постановил, что Meta не может использовать персональные данные для целевой рекламы.



Таким образом, предложение платных версий Facebook и Instagram без рекламы поможет американскому интернет-гиганту развеять опасения европейских регуляторов по поводу конфиденциальности. На практике он предоставляет пользователям альтернативу рекламным сервисам, использующим анализ персональных данных.



Штраф в миллиард долларов

В январе этого года ирландское Управление по защите данных (DPC) оштрафовало компанию Meta на 390 млн евро (около 9,4 млрд крон) за использование персональных данных. Чиновники были обеспокоены тем, что компания заставляет пользователей соглашаться на целевую рекламу в качестве условия использования Facebook.



По данным The New York Times, Европа является вторым по прибыльности регионом для Meta после Северной Америки. Финансовый директор компании Сьюзан Ли в апреле заявила, что на рекламу в Евросоюзе приходится около 10% всего бизнеса компании.