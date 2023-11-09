В Чехии стремительно растет популярность платных потоковых сервисов

Еще два года назад только 15% жителей Чехии использовали платные видеосервисы, такие как Netflix или HBO. Согласно данным этого года, чаще всего фильмы и сериалы смотрят молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, за ними следует возрастная группа от 25 до 34 лет. Из этих двух групп более половины пользуются платными потоковыми сервисами. Наиболее частыми зрителями являются студенты. «Из них каждый второй смотрел видео на платных платформах», — говорится в сообщении ČSÚ. В случае платной музыки доля подписчиков выросла с 10 до 13% по сравнению с прошлым годом.



Доля пользователей смартфонов и интернета увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом, а доля пользователей электронных магазинов — на 2%. «Мобильными телефонами пользуются 99% людей старше 16 лет, и этот показатель не изменился за последние годы. Однако типы используемых телефонов меняются. В 2023 году 82% людей пользуются смартфонами, а 18% — традиционными кнопочными телефонами», — говорится в сообщении ČSÚ. Среди людей моложе 64 лет смартфон есть у 95%, а среди пожилых людей старше 75 лет — у 24%. Еще пять лет назад среди пожилых людей старше 75 лет этот показатель составлял всего 4%.



Аналогичная история и с интернетом. Среди тех, кому меньше 55 лет, за редким исключением в сети есть все. Среди пожилых людей старше 75 лет интернетом пользуется треть. Наиболее распространенным устройством, с помощью которого чехи выходят в интернет, является мобильный телефон. С него выходят в сеть 78% людей. За ним следует выход в интернет через ноутбук, которым пользуются 66%.



В этом году домашние хозяйства подключены к интернету на 87%, что примерно на два процентных пункта больше, чем год назад. За редким исключением все домохозяйства с детьми и молодые домохозяйства без детей подключены к интернету. Среди пожилых домохозяйств 56% имеют доступ к сети. Настольный или портативный компьютер используют 79% домохозяйств, а половина домохозяйств также имеет «умный» телевизор, на котором они смотрят контент из интернета, говорится в сообщении ČSÚ.



Наиболее распространены покупки через интернет одежды и обуви: 39% людей заказывают такие товары онлайн, причем женщин значительно больше, чем мужчин. Мужчины, напротив, чаще покупают через интернет спортивные товары, электронику или программное обеспечение.



Почти три четверти населения Чехии пользуются услугами интернет-банкинга, включая 95% людей в возрасте от 25 до 44 лет. Так называемую банковскую идентификацию, позволяющую аутентично общаться с властями, в этом году использовали 22%. По данным ČSÚ, люди все больше интересуются вопросами безопасности в интернете и контроля за своей деятельностью в сети. В этом году 36% людей изменили настройки cookies на сайтах по сравнению с 22% тремя годами ранее. Молодые люди больше всего интересуются тем, какую информацию о них собирают веб-сайты, отмечают статистики.