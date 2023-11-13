Быстро и просто: чешские банки запустили услугу платежей по номеру телефона

Вместо номера счета в онлайновом или мобильном банке — только номер мобильного телефона получателя. Первые шесть банков в Чехии запускают систему «Платежи по контакту». Банки Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka и Raiffeisenbank присоединятся к проекту с середины ноября. Moneta и UniCredit Bank запустят услугу в следующем году.

Новый способ оплаты по номеру телефона должен сделать операции более простыми и быстрыми.

«Услугой могут воспользоваться все физические лица или индивидуальные предприниматели, которые активно подписываются на новый сервис. Мы еще больше упрощаем процесс пересылки денег между людьми», — говорит Моника Захалкова, исполнительный директор Чешской банковской ассоциации.

Однако сначала каждый пользователь должен будет подписаться на услугу в своем банке. «Клиенты банков-участников, которые активно зарегистрируются на услугу в своем банке и сопоставят номер своего телефона с номером банковского счета, смогут получать платежи по контакту», — пояснила ранее Петра Крмелова, директор департамента коммуникаций и пресс-секретарь Чешского национального банка.

В реестре, управляемом ЧНБ, можно сохранить несколько телефонных номеров для одного номера счета, например, для совместного счета супружеской пары, сообщила пресс-секретарь Центрального банка Чехии.

«С другой стороны, к одному номеру телефона не может быть привязано несколько счетов», — отмечает Петра Крмелова, пресс-секретарь ЧНБ.

Максимальная сумма платежа пока установлена на уровне 5 000 крон. Причиной этого, по мнению Чешской банковской ассоциации, является безопасность. Однако не исключено, что в будущем эта сумма может быть увеличена.

«Оплата по контакту может производиться только в чешских кронах», — сказал Ян Шмидт, директор отдела управления рисками и поддержки бизнеса ЧНБ.

Почти две трети людей будут использовать оплату по контакту

В контексте недавно запущенной услуги, которая позволит людям отправлять деньги, просто указав номер телефона, в последние месяцы было много разговоров о том, насколько высок будет интерес к этой услуге и какие изменения может принести альтернатива банковскому рынку.

«Успех услуги будет зависеть от того, сколько клиентов будут активно регистрировать свои телефонные номера», — заявил ранее пресс-секретарь компании Česká spořitelna Филип Грубы, добавив, что он ожидает, что к услуге подключится малая доля клиентов.

По данным опроса, проведенного Чешской банковской ассоциацией, почти две трети клиентов отечественных банков могли бы воспользоваться новыми платежными альтернативами. Более 40% респондентов использовали бы платежи по контакту для отправки максимальной суммы, то есть 5 000 крон.

«Мы давно видим смысл в платежах по контакту, доля платежей до 5 000 крон, являющихся верхней границей этой услуги, среди наших клиентов в первом полугодии составляет более 82%. Наверное, мало кто помнит номер своего банковского счета, но почти все помнят номер своего мобильного телефона», — говорит Йиржи Сухи, руководитель отдела продуктов и инноваций Air Bank.

Нововведение также призвано снизить риск ошибок, когда получатель вводит неправильный номер счета. По данным ЧНБ, почти 40% людей имеют опыт ошибочного ввода номера банковского счета.

Подобные услуги, а также платежи на электронную почту, уже действуют, например, в США, Латвии и Словакии.