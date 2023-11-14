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Заменят ли человекоподобные роботы людей и если да, то когда?
16 ноября 2023
21:00
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Человекоподобные роботы привлекают внимание СМИ как потенциальная альтернатива в условиях уменьшения рождаемости и освобождения рабочих мест. Вопрос о том, смогут ли они выполнять «человеческие» задачи, подробно рассмотрен в анализе агентства Associated Press.
Большинство моделей, по мнению издания, на данный момент «неуклюжие и непрактичные». Исследователи обращают внимание на стартапы, такие как компания Apptronik, представившая робота Apollo, и Tesla, работающую над Optimus, хотя демонстрация последнего вызвала разочарование.
Agility Robotics представила складского робота Digit, которого тестируют в Amazon. Этот робот оборудован головой с камерами, датчиками и анимированными глазами, что, по словам создателей, обеспечивает эффективную работу в ориентированном на человека пространстве.
Компания Figure AI видит потенциал в применении таких машин на «человеческих» рабочих местах. В настоящее время она разрабатывает машину для розничной торговли, готового образца пока нет.
Робот Phoenix от компании Sanctuary способен обслуживать полки, разгружать грузовики и управлять кассой, но у него есть проблемы с восприятием окружающего пространства.
По мнению Associated Press, такие роботы могут казаться баловством, но их разработка необходима для приобретения опыта. Эксперты предсказывают, что через 10–20 лет они станут неотъемлемой частью человеческой жизни.
Agility Robotics представила складского робота Digit, которого тестируют в Amazon. Этот робот оборудован головой с камерами, датчиками и анимированными глазами, что, по словам создателей, обеспечивает эффективную работу в ориентированном на человека пространстве.
Компания Figure AI видит потенциал в применении таких машин на «человеческих» рабочих местах. В настоящее время она разрабатывает машину для розничной торговли, готового образца пока нет.
Робот Phoenix от компании Sanctuary способен обслуживать полки, разгружать грузовики и управлять кассой, но у него есть проблемы с восприятием окружающего пространства.
По мнению Associated Press, такие роботы могут казаться баловством, но их разработка необходима для приобретения опыта. Эксперты предсказывают, что через 10–20 лет они станут неотъемлемой частью человеческой жизни.
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