Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Заменят ли человекоподобные роботы людей и если да, то когда?

Анастасия Князева
16 ноября 2023
21:00
195
Человекоподобные роботы привлекают внимание СМИ как потенциальная альтернатива в условиях уменьшения рождаемости и освобождения рабочих мест. Вопрос о том, смогут ли они выполнять «человеческие» задачи, подробно рассмотрен в анализе агентства Associated Press.
Большинство моделей, по мнению издания, на данный момент «неуклюжие и непрактичные». Исследователи обращают внимание на стартапы, такие как компания Apptronik, представившая робота Apollo, и Tesla, работающую над Optimus, хотя демонстрация последнего вызвала разочарование.
 
Agility Robotics представила складского робота Digit, которого тестируют в Amazon. Этот робот оборудован головой с камерами, датчиками и анимированными глазами, что, по словам создателей, обеспечивает эффективную работу в ориентированном на человека пространстве.
 
Компания Figure AI видит потенциал в применении таких машин на «человеческих» рабочих местах. В настоящее время она разрабатывает машину для розничной торговли, готового образца пока нет.
 
Робот Phoenix от компании Sanctuary способен обслуживать полки, разгружать грузовики и управлять кассой, но у него есть проблемы с восприятием окружающего пространства.
 
По мнению Associated Press, такие роботы могут казаться баловством, но их разработка необходима для приобретения опыта. Эксперты предсказывают, что через 10–20 лет они станут неотъемлемой частью человеческой жизни. 
технологии

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15 НОЯБРЯ 2023
22:00
917
КУЛЬТУРА
К ЮБИЛЕЮ СКАЗКИ «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» В ЭТОМ ГОДУ ПРИУРОЧЕНО ЛЕДОВОЕ ШОУ
15 НОЯБРЯ 2023
13:30
635
ТЕХНОЛОГИИ
БЫСТРО И ПРОСТО: ЧЕШСКИЕ БАНКИ ЗАПУСТИЛИ УСЛУГУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
14 НОЯБРЯ 2023
22:00
3280
ТЕХНОЛОГИИ
МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИИ. ОНИ ОБМАНЫВАЮТ ЛЮДЕЙ, ПОДДЕЛЫВАЯ ВНЕШНОСТЬ И ГОЛОС
14 НОЯБРЯ 2023
12:00
815
СПОРТ
«СНЕЖНАЯ ФАБРИКА»: В ЧЕХИИ НА ЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
Разговоры на российском телевидении были забавными. Говорили о Чехии
22:00
«Доступное богатство для каждого»: инновационное решение проблемы неравенства в распределении имущества
20:00
Студенты вузов проведут забастовку в защиту климата. Кульминация акции протеста состоится в пятницу в Праге
19:00
ВИДЕО: На Главном ж/д вокзале дают бесплатную фильтрованную воду, но без критики не обошлось
18:01
О чем забывают владельцы коттеджей и дач в Чехии
16:30
С января 2025 года станция метро Pankrác будет закрыта на год, но есть хорошие новости
15:08
В метро Праги тестируют уникальную информационную систему
14:15
Обзор: что происходило с чешскими ценами в последнее время?
13:00
Бензин в Чехии продолжает дешеветь. Какие прогнозы на будущее?
11:30
Чехия продлит проверки на дорогах со Словакией из-за мигрантов