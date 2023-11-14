Заменят ли человекоподобные роботы людей и если да, то когда?

Анастасия Князева 16 ноября 2023 21:00 195

Человекоподобные роботы привлекают внимание СМИ как потенциальная альтернатива в условиях уменьшения рождаемости и освобождения рабочих мест. Вопрос о том, смогут ли они выполнять «человеческие» задачи, подробно рассмотрен в анализе агентства Associated Press.