Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Смещенный глава OpenAI Сэм Альтман перейдет в Microsoft

Анастасия Князева
20 ноября 2023
12:30
178
Смещенный с поста главы OpenAI Сэм Альтман и бывший председатель совета директоров OpenAI Грег Брокман переходят на работу в компанию Microsoft, крупнейшего спонсора OpenAI. Об этом сегодня в сети X объявил глава Microsoft Сатья Наделла. Альтман и Брокман возглавят в Microsoft группу перспективных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ).
«Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Мы будет действовать быстро, чтобы предоставить им ресурсы, необходимые для успеха» (Наделла).

В пятницу совет директоров OpenAI неожиданно отстранил Альтмана от должности, в ответ на это Брокман и несколько других исследователей, например Шимон Сидор, покинули компанию. По данным The Information, OpenAI временно возглавит бывший руководитель Twitch Эммет Шир. Босс Microsoft Наделла также подтвердил это в сегодняшнем посте в сети X. «С нетерпением жду встречи и работы с Эмметом Широм и новым руководством OpenAI», - написал он.
 
Крупные инвесторы OpenAI лоббировали возвращение Альтмана после его смещения. Они опасались, что уход Альтмана может привести к оттоку кадров из компании и осложнить запланированную продажу акций, при которой OpenAI оценили в 86 млрд долларов США (1,9 трлн крон), сообщает Reuters.
 
Член совета директоров и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер заявил сотрудникам, что члены совета директоров поддерживают решение об увольнении Альтмана и что его поведение и общение с советом директоров подрывает способность компании контролировать развитие ИИ.
 
Шир является соучредителем Twitch, платформы для обмена видеоизображениями под управлением Amazon. Он покинул свой пост в начале этого года. По данным Bloomberg, он завоевал внимание совета директоров OpenAI, отметив угрозы, исходящие от искусственного интеллекта. На создание Twitch он потратил более десяти лет.
 
Компания OpenAI запустила свой чат-бот ChatGPT около года назад, что вызвало широкий интерес к генеративному искусственному интеллекту и конкуренцию со стороны технологических компаний в этом секторе. Термин «генеративный искусственный интеллект» относится к системам, которые на основе обучения на огромных массивах данных могут создавать оригинальные на первый взгляд результаты в виде текстов или изображений в ответ на ввод пользователя.
 
Альтман был лицом создания OpenAI и, по мнению многих, является лицом всей индустрии искусственного интеллекта, сообщает BBC. Среди прочего Альтман выступал в Конгрессе США на слушаниях, где рассматривались возможности и риски, связанные с искусственным интеллектом.
технологии

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20 НОЯБРЯ 2023
13:30
254
ЕДА
НАСТОЛЬКО ОСТРЫЕ, ЧТО ОПАСНЫЕ. ИТАЛЬЯНСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРОВЕРЯЮТ ЧЕШСКИЕ ЧИПСЫ ИЗ TIKTOK
18 НОЯБРЯ 2023
18:15
4625
ЗДОРОВЬЕ
5 СПОСОБОВ СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ЧЕХИИ
16 НОЯБРЯ 2023
21:00
535
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАМЕНЯТ ЛИ ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ РОБОТЫ ЛЮДЕЙ И ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА?
15 НОЯБРЯ 2023
22:00
1382
КУЛЬТУРА
К ЮБИЛЕЮ СКАЗКИ «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» В ЭТОМ ГОДУ ПРИУРОЧЕНО ЛЕДОВОЕ ШОУ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15:00
Закон об иностранцах: 7 крупнейших нововведений в сфере трудоустройства мигрантов
13:30
Настолько острые, что опасные. Итальянские регуляторы проверяют чешские чипсы из TikTok
11:30
Премьер-министр Чехии планирует поездку в Китай
10:00
Портал Seznam Zprávy составил рейтинг самых ценных чешских компаний. Какова их стоимость?
08:30
С декабря оформление пособий на жилье в Чехии будет полностью переведено в цифровой формат
07:00
Остравский зоопарк приступил к разведению редкой совинолицой мартышки
18:00
Рождение ребенка у иностранца в Чехии: какие шаги предпринять родителям и какие документы нужны
15:43
Топ-10 за и против переезда в Чехию
13:00
Высокие цены на недвижимость сдерживают рынок в Брно
11:00
Чешский город Жатец получил официальный сертификат о включении в список ЮНЕСКО