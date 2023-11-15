Смещенный глава OpenAI Сэм Альтман перейдет в Microsoft

«Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Мы будет действовать быстро, чтобы предоставить им ресурсы, необходимые для успеха» (Наделла).



В пятницу совет директоров OpenAI неожиданно отстранил Альтмана от должности, в ответ на это Брокман и несколько других исследователей, например Шимон Сидор, покинули компанию. По данным The Information, OpenAI временно возглавит бывший руководитель Twitch Эммет Шир. Босс Microsoft Наделла также подтвердил это в сегодняшнем посте в сети X. «С нетерпением жду встречи и работы с Эмметом Широм и новым руководством OpenAI», - написал он.



Крупные инвесторы OpenAI лоббировали возвращение Альтмана после его смещения. Они опасались, что уход Альтмана может привести к оттоку кадров из компании и осложнить запланированную продажу акций, при которой OpenAI оценили в 86 млрд долларов США (1,9 трлн крон), сообщает Reuters.



Член совета директоров и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер заявил сотрудникам, что члены совета директоров поддерживают решение об увольнении Альтмана и что его поведение и общение с советом директоров подрывает способность компании контролировать развитие ИИ.



Шир является соучредителем Twitch, платформы для обмена видеоизображениями под управлением Amazon. Он покинул свой пост в начале этого года. По данным Bloomberg, он завоевал внимание совета директоров OpenAI, отметив угрозы, исходящие от искусственного интеллекта. На создание Twitch он потратил более десяти лет.



Компания OpenAI запустила свой чат-бот ChatGPT около года назад, что вызвало широкий интерес к генеративному искусственному интеллекту и конкуренцию со стороны технологических компаний в этом секторе. Термин «генеративный искусственный интеллект» относится к системам, которые на основе обучения на огромных массивах данных могут создавать оригинальные на первый взгляд результаты в виде текстов или изображений в ответ на ввод пользователя.



Альтман был лицом создания OpenAI и, по мнению многих, является лицом всей индустрии искусственного интеллекта, сообщает BBC. Среди прочего Альтман выступал в Конгрессе США на слушаниях, где рассматривались возможности и риски, связанные с искусственным интеллектом.