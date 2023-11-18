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Компании приостанавливают рекламу в сети X из-за антисемитизма, Маск планирует подать иск
20 ноября 2023
17:30
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Компании Apple, Disney, Warner Bros Discovery и Lionsgate приостановили размещение рекламы на платформе X. Это стало ответом на антиизраильский пост, опубликованный на платформе ее владельцем Илоном Маском. Сегодня Маск заявил, что X Corp подаст в суд на организацию Media Matters и других лиц, которые, по его мнению, атаковали платформу X.
На этой неделе организация Media Matters отметила, что реклама некоторых крупных компаний, таких как IBM и Apple, появлялась рядом с постами антисемитского содержания в сети X. Впоследствии эти компании начали приостанавливать размещение рекламы в X.
«Как только в понедельник откроется суд, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто причастен к этой мошеннической атаке на нашу компанию», — написал Маск в сети X. Он также опубликовал заявление, в котором говорится, что Media Matters искажает истинное положение дел в сети X, пытаясь «подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей».
В среду Маск ответил на сообщение, в котором утверждалось, что евреи поощряют «ненависть к белым». «Вы говорите чистую правду», — написал бизнесмен в ответ на это сообщение.
Его поступок был раскритикован, в частности, Белым домом, который заявил, что «неприемлемо повторять чудовищную ложь, стоящую за самым смертоносным актом антисемитизма в истории Америки». Он имел в виду распространенную среди неонацистов теорию заговора, согласно которой евреи имеют тайный план по поощрению нелегальной иммиграции в западные страны с целью подорвать авторитет белого большинства в них. На эту теорию заговора ссылался, в частности, Роберт Боуэрс, совершивший в 2018 году нападение на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 верующих.
В четверг технологический гигант IBM приостановил размещение своей рекламы на платформе X, и теперь его примеру последовали другие компании.
Platform X, ранее известная как Twitter, перешла под управление Маска в октябре прошлого года. При нем, в частности, были смягчены правила написания постов, что, по мнению критиков, открыло путь для разжигания ненависти и распространения ложной информации. Ранее сеть столкнулась с оттоком рекламодателей из-за ослабления модерации контента.
Споры и разногласия в гражданской и дипломатической сферах по всему миру в последние недели вызваны войной между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, которое 7 октября атаковало израильскую территорию из сектора Газа. Жертвами нападения стали 1 200 человек, и в ответ израильтяне начали массированное наступление на сектор Газа. С тех пор, по данным палестинских властей, на этой территории погибло более 12 000 человек.
«Как только в понедельник откроется суд, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто причастен к этой мошеннической атаке на нашу компанию», — написал Маск в сети X. Он также опубликовал заявление, в котором говорится, что Media Matters искажает истинное положение дел в сети X, пытаясь «подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей».
В среду Маск ответил на сообщение, в котором утверждалось, что евреи поощряют «ненависть к белым». «Вы говорите чистую правду», — написал бизнесмен в ответ на это сообщение.
Его поступок был раскритикован, в частности, Белым домом, который заявил, что «неприемлемо повторять чудовищную ложь, стоящую за самым смертоносным актом антисемитизма в истории Америки». Он имел в виду распространенную среди неонацистов теорию заговора, согласно которой евреи имеют тайный план по поощрению нелегальной иммиграции в западные страны с целью подорвать авторитет белого большинства в них. На эту теорию заговора ссылался, в частности, Роберт Боуэрс, совершивший в 2018 году нападение на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 верующих.
В четверг технологический гигант IBM приостановил размещение своей рекламы на платформе X, и теперь его примеру последовали другие компании.
Platform X, ранее известная как Twitter, перешла под управление Маска в октябре прошлого года. При нем, в частности, были смягчены правила написания постов, что, по мнению критиков, открыло путь для разжигания ненависти и распространения ложной информации. Ранее сеть столкнулась с оттоком рекламодателей из-за ослабления модерации контента.
Споры и разногласия в гражданской и дипломатической сферах по всему миру в последние недели вызваны войной между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, которое 7 октября атаковало израильскую территорию из сектора Газа. Жертвами нападения стали 1 200 человек, и в ответ израильтяне начали массированное наступление на сектор Газа. С тех пор, по данным палестинских властей, на этой территории погибло более 12 000 человек.
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