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В 2030 году девять из десяти должностей в Чехии будут требовать цифровых навыков
21 ноября 2023
07:00
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К 2030 году девять из десяти рабочих мест в Чешской Республике будут требовать базовых цифровых навыков. В настоящее время базовыми знаниями в области цифровых технологий владеют 60% чехов, а через семь лет показатель должен составить 80%. Об этом заявил заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации Иван Бартош на открытии Недели цифровой Чехии.
По словам Бартоша, цифровое образование является одним из приоритетов, и этому должна способствовать Неделя цифровой Чехии, в рамках которой в Чехии проводится более 120 образовательных мероприятий.
На прошлой неделе правительство Чехии утвердило стратегию цифровизации до 2030 года. Она направлена на повышение уровня цифровой грамотности, развитие инфраструктуры, поддержку цифровой трансформации компаний и расширение доступности государственных услуг через интернет. По словам Бартоша, рынок труда динамично развивается благодаря цифровизации. В ближайшие несколько лет из-за этого исчезнут 330 000 рабочих мест, но появятся около полумиллиона новых, требующих базовых цифровых навыков.
По словам президента страны Петра Павела, в настоящее время в Чехии есть пробелы в реализации цифровизации. Цифровизации не хватает в оценке заявлений на получение социальных пособий, во внедрении электронной идентификации с помощью электронных удостоверений личности или в строительных процедурах. Президент отметил, что в области цифровизации администрация президента движется вперед. «Я пользуюсь мобильным телефоном, даже двумя, у меня есть iPad, ноутбук, я пользуюсь социальными сетями, банковской идентификацией и порталом гражданина», — сказал Павел.
По мнению Месршмида, директора государственного Агентства цифровой информации, главное, на чем должно сосредоточиться государство, — это образование в данной области. Он разделил цифровизацию на внешнюю, когда люди общаются с государством, и внутреннюю, когда органы власти общаются друг с другом. Целью должно стать соединение внешней и внутренней цифровизации для создания системы, в которой государство будет предугадывать, какую повестку дня необходимо выполнить гражданину, а затем спрашивать только его согласие.
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