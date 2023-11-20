Чешский миллиардер купил сеть тепловых станций в Украине и сделал прогноз об окончании войны

Либор Винклер начал ездить в Украину задолго до начала войны. Его инвестиции в энергетический сектор являются частью долгосрочного плана, имеющего как деловое, так и социальное измерение.

«Вместе с партнерами из киевской группы „Украинское тепло“ мы приобрели сеть тепловых станций на биомассе в Киеве и Киевской области. Всего насчитывается 14 объектов мощностью 15 мегаватт и годовой выработкой около 80 000 гигаджоулей. В состав тепловых станций входит линия по производству древесной щепы и древесных гранул. Инвестиции составят более одного миллиона евро (25 млн крон)», — сообщил SZ Byznys Либор Винклер, контролирующий инвестиционный фонд RSJ Investments.

Отопительный сектор Украины крайне неэффективен и устарел, и Винклер делает ставку на то, что послевоенная модернизация будет включать в себя значительный переход от природного газа к биомассе и другим источникам.

«Речь идет о покупке существующей сети тепловых электростанций, но мы также готовимся к тому, чтобы сделать их более эффективными. Мы готовим строительство новых тепловых станций с нашими партнерами из „Украинского тепла“ в начале следующего года. Это могут быть дополнительные миллионы евро, вложенные в украинскую теплоэнергетику», — говорит он.

По его словам, наиболее вероятным сценарием является завершение активной фазы войны в течение двух лет, при этом нельзя исключать и некоторого замораживания конфликта. Тем не менее восстановление Украины будет продолжаться, поскольку Европейский союз заинтересован в том, чтобы страна стабилизировалась.

Финансист считает, что если Запад не потерпит крах, то российские военные вряд ли продвинутся дальше на запад, не говоря уже о том, чтобы снова угрожать Киеву, и его инвестиции останутся в безопасности. «Мы не рассчитываем на потери, но, учитывая ситуацию, морально к ним готовы», — говорит он.

Украинский фонд

Год назад Винклер заключил меморандум о сотрудничестве с другой украинской тепловой компанией — «Теплоинвест», в проекты которой по модернизации тепловых станций и котельных он уже вложил несколько миллионов крон. «Теплоинвест» — украинская теплогенерирующая компания, имеющая 27 котельных в 17 населенных пунктах. Все они используют в качестве топлива биомассу, в основном древесные или подсолнечные пеллеты. Поскольку компания работает в Запорожской и Херсонской областях, дальнейшие инвестиции пока заморожены из-за российского вторжения.

RSJ Group и Winkler по-прежнему готовы создать субфонд для инвестиций в украинскую биоэнергетику. Пока это в основном производство тепла из биомассы, возможно, выращивание быстрорастущих тополей. Винклеру, кстати, принадлежит питомник в Закарпатье по выращиванию быстрорастущих тополей для тепловых станций, который он расширил в этом году и еще раз расширит в следующем.

«Это может быть гораздо больше 10 млн евро собственных средств, но при условии, что следующие шаги уже будут софинансироваться банком», — заключает финансист.

Между тем украинская теплоэнергетика по-прежнему сильно зависит от российского газа. Однако в будущем у нее может появиться интересный потенциал. Украинские партнеры RSJ обсуждают реформу тепловой отрасли с политиками на уровне депутатов и заместителей министров. Анна Замазеева, директор Украинского агентства по энергоэффективности (SAEE), также активно занимается вопросом преобразований.