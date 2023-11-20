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Чехия хочет создать программу для сравнения цен на продукты питания по примеру Греции
21 ноября 2023
13:00
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В Чехии решается вопрос о создании программы для сравнения цен на продукты питания в разных магазинах. Подобная система действует в Греции, и глава чешского министерства сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) обсудил ее с министром этой страны. В Греции приложение позволило снизить цены на продукты питания на 18%.
Греция уже не первый год собирает и публикует информацию о ценах на продукты питания. «В проекте участвуют шесть или семь сетей. Приложение работает не только для продуктов питания, но и для топлива и энергии», — рассказывает Хана Прокешова, чешка, живущая в Греции.
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного, приложение оказало непосредственное влияние на снижение цен на продукты питания в Греции. «Мы наладили контакты с греческой стороной. Мы выясняем детали создания приложения и его функционирования», — сказал министр.
«На первый взгляд это звучит хорошо: четкие данные о ценах. Мы знакомы с греческим приложением, мы работаем на греческом рынке, но я должен сказать, что многие чешские сайты сравнения, которые есть в интернете, лучше и совершеннее греческого приложения», — комментирует рассуждения чешских властей Йиржи Маречек, директор по коммуникациям сети супермаркетов Albert.
Стоимость разработки и расширения приложения оценивается компаниями сектора как минимум в 1 млн крон. «Кроме того, если вы хотите охватить широкий круг людей, вам придется каким-то образом продвигать такое приложение, а это обойдется в десятки миллионов крон», — пояснил исполнительный директор Knowinstore Павел Козлер.
Немаловажное значение будет иметь сотрудничество с торговыми сетями, которые должны будут регулярно предоставлять данные. Министр сельского хозяйства встретится с представителями сетей по этому вопросу через две недели.
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