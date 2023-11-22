«Дворцовый переворот» в OpenAI завершился тем, чего все ожидали

Эпопея с отзывом Сэма Альмана закончился тем, чего и следовало ожидать от событий, произошедших в OpenAI: его возвращением на пост генерального директора и реорганизацией совета директоров, который пытался его уволить.



Вместе с Альтманом, который вновь будет носить звание генерального директора, в компании будет работать Грег Брокман, еще один соучредитель и бывший президент компании, который покинул ее в знак протеста против увольнения Альтмана. В то же время должно быть проведено расследование того, что произошло на самом деле, — с этим согласилась команда Альтмана и представители совета директоров.



Почему такой исход был ожидаем? Потому что давление, которое оказывалось на членов расширенной управленческой команды, стоявшей за корпоративным переворотом, было огромным. Ключевую роль в этой истории сыграла компания Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, и ее генеральный директор Сатья Наделла, предложивший Альтману работу и давший понять, что готов принять на работу любого, кто покинет OpenAI. Подавляющее большинство из 770 сотрудников стартапа пригрозили уволиться. Любопытно, что соучредитель OpenAI Илья Суцкевер — человек, который, будучи членом совета директоров, должен был стать одной из движущих сил смещения Альтмана, — подписал письмо, в котором выразил свое недовольство и пригрозил коллективным уходом из компании.



Фактически с момента объявления об увольнении Сэма Альтмана по причине плохой коммуникации и утраты доверия велись переговоры о том, вернется ли он, когда и на каких условиях. И хотя прошло всего несколько дней (новость о его увольнении появилась в блоге в пятницу), Суцкевер и компания успели совершить в этом процессе несколько выдающихся промахов.



Во-первых, они совершенно не рассчитали, чем обернется их шаг. Не то чтобы это нельзя было предугадать, когда ты без аргументов и к удивлению абсолютно всех увольняешь генерального директора самого дорогого и обсуждаемого стартапа в мире, в который инвесторы влили миллиарды долларов и услугами которого пользуются люди из всех уголков планеты.



Как метко заметил один из пользователей X, или бывшего Twitter, «поразительно, что развитие общего искусственного интеллекта находится в руках людей, которые не могут предсказать, какими могут быть последствия их действий через три дня».



Как бы то ни было, после Альтмана совет директоров поставил во главе компании его близкую соратницу Миру Мурати. Но она сразу же начала умолять его вернуться, поэтому тоже потеряла доверие, и впоследствии выбор пал на сооснователя игровой платформы Twitch Эммета Шира. Последний не имеет имени в сообществе разработчиков ИИ, что многих шокировало, но в воскресенье он попал под перекрестный огонь с теми, кто его выбирал: помимо прочего, они не смогли предоставить ему обоснование того, почему они убрали его предшественника.



Одним словом, с момента принятия пятничного решения OpenAI оказался в свободном падении и погрузился в хаос. Теперь уже ясно, что Сэм Альтман вернется, об этом сообщают такие СМИ, как Wall Street Journal и The Verge, так что худшее для компании, которая была основана более восьми лет назад как некоммерческая лаборатория, вероятно, позади.



Но это будет уже совсем другая OpenAI, и это значительно укрепит позиции Microsoft, которая явно встала на сторону Альтмана и теснее привязала его к себе. В новый совет директоров, который, как ожидается, будет состоять из девяти человек, причем из нынешних непокорных членов останется не более одного, войдут такие люди, как бывший министр финансов США Ларри Саммерс, бывший руководитель Meta Брет Тейлор и сам Сэм Альтман. Как минимум одно место получит представитель компании Microsoft.



То, что это может произойти, во многом объясняется нетипичной организационной структурой OpenAI. Она будет частично сохранена, якобы для того, чтобы не дать компании полностью предать благородные идеи, на которых она была основана, но давление и акцент на стандартную среду и иерархию внутри нее существенно возрастут.



В конце концов, с проектом, который инвесторы оценивают в 86 млрд долларов, по-другому и быть не может.