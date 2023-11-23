Анализ: чистые доходы в Чехии растут, но некоторые страны догоняют Запад быстрее

«Рост чистого дохода домохозяйств — это, безусловно, хорошая новость. Наши дела идут относительно хорошо. Однако при сравнении с другими странами мы видим, что наши показатели могли бы быть еще лучше. Большинство стран бывшего советского блока быстрее догоняют по уровню доходов Западную Европу», — заявил основатель и генеральный директор компании Orbi Якуб Шкрабанек. По его словам, повышение курса чешской кроны на 5,7% также способствовало ее сближению с Европой.





Медианные доходы быстрее всего росли в Румынии, однако доходы там были очень низкими, и даже после быстрого роста они остаются самыми низкими в Европе, наряду с Болгарией. Зато более чем в два раза выросли чистые доходы жителей Эстонии, которая в рассматриваемые годы обогнала Чехию. Медленнее, чем в Чехии, росли доходы населения, особенно в Словении и Словакии, причем в Словении они были самыми высокими среди стран Восточной Европы.





Медианная заработная плата в Чехии в первом полугодии текущего года составляла 37 308 крон. У работников словацкой национальности медианная зарплата в Чехии была выше, чем у чехов. «Словаки очень часто приезжают в Чехию на учебу и впоследствии находят здесь работу. С другой стороны, люди с более низким уровнем образования чаще остаются на родине. Благодаря более высокому среднему уровню образования словаков, работающих в Чехии, их медианная заработная плата выше, чем у чехов», — пояснил Шкрабанек.





Сохраняется также большая разница между медианной заработной платой мужчин и женщин. При этом среди пожилых разница выше, чем среди молодых. Мужчины в возрасте от 40 до 59 лет зарабатывают почти на четверть больше, чем женщины, а мужчины в возрасте от 29 до 29 лет — примерно на десятую часть больше, чем женщины.





В последние два года реальная заработная плата снижается из-за высокой инфляции. За десятилетие с 2013 по 2022 год, несмотря на рост цен, средняя реальная заработная плата выросла на 18%. Это означает, что средний рост реальной заработной платы составит около 1,7% в год.





«Рост реальной заработной платы значительно ускорился в преддверии высокой инфляции. В годы, предшествовавшие пандемии коронавируса, он превышал 4% в год, достигнув пика в 6,1%», — добавил Шкрабанек. Реальная заработная плата снижалась, особенно в 2022 году, и ее снижение продолжится в этом году.