Больше нельзя будет пересылать данные через популярный чешский сайт Ulož.to

По роду своей деятельности Ulož.to уже неоднократно становился участником споров насчет контента, размещенного на его серверах. Теперь в работе популярного чешского сервиса хранения данных, которым, кажется, пользовался каждый, произойдут серьезные изменения. Они обусловлены европейским законодательством. Всего через несколько дней Ulož.to прекратит обмен файлами, и люди больше не смогут скачивать с его серверов чужой контент, а только тот, который они загрузили сами.



«Мы всегда тщательно следили за тем, чтобы Ulož.to соответствовал действующему чешскому и европейскому законодательству. Это неоднократно подтверждалось судебными решениями по спорам, которые часто специально возбуждались против нас», — говорит Ян Карабина, генеральный директор компании Cloud Platforms, управляющей Ulož.to, в пресс-релизе. Изменения вступят в силу 1 декабря и коснутся практически всех.



Начиная со следующей пятницы, пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище, и не смогут передавать их другим пользователям даже по адресной ссылке. В результате они не смогут распоряжаться контентом иначе, чем в своих собственных целях. С этого же дня облачное хранилище Ulož.to будет доступно только зарегистрированным пользователям, но операторы уверяют, что люди не потеряют свои файлы.



«В соответствии с новыми условиями, если платящие пользователи не заинтересованы в дальнейшем использовании сервиса, они могут прекратить действие своей учетной записи или перейти на бесплатную версию. В этом случае им будет возвращена оставшаяся абонентская плата или кредиты», — уточняет представитель Ulož.to, добавляя, что изменения коснулись только сервиса облачного хранения данных Ulož.to Disk, а не сервиса потокового вещания Ulož.to Live, который регулируется другим законодательством. Он будет работать без изменений.



Внести новые настройки Ulož.to заставили Закон о цифровых услугах (DSA) и Правила единого цифрового рынка. Этот закон всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в Европейском союзе, обеспечивая надлежащее функционирование единого рынка, поддерживая безопасную онлайн-среду и защищая основные права пользователей. Это еще одна проблема, с которой столкнулись операторы за свою более чем 15-летнюю историю.



Действительно, Ulož.to имел несколько судебных разбирательств с компаниями, требующими изъятия контента. В июле этого года Конституционный суд отклонил две жалобы телекомпании Nova TV, а Верховный суд вынес решение в пользу сервиса облачного хранения данных в споре с агентством Dilia. Решение по иску кинопрокатчика CinemArt, согласно которому Ulož.to должен выплатить около 800 000 чешских крон за прокат фильма «Шарлатан», еще не окончательно.