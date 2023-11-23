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Больше нельзя будет пересылать данные через популярный чешский сайт Ulož.to
27 ноября 2023
21:01
61
К таким изменениям компанию Ulož.to подтолкнул Закон о едином европейском рынке и цифровых услугах.
По роду своей деятельности Ulož.to уже неоднократно становился участником споров насчет контента, размещенного на его серверах. Теперь в работе популярного чешского сервиса хранения данных, которым, кажется, пользовался каждый, произойдут серьезные изменения. Они обусловлены европейским законодательством. Всего через несколько дней Ulož.to прекратит обмен файлами, и люди больше не смогут скачивать с его серверов чужой контент, а только тот, который они загрузили сами.
«Мы всегда тщательно следили за тем, чтобы Ulož.to соответствовал действующему чешскому и европейскому законодательству. Это неоднократно подтверждалось судебными решениями по спорам, которые часто специально возбуждались против нас», — говорит Ян Карабина, генеральный директор компании Cloud Platforms, управляющей Ulož.to, в пресс-релизе. Изменения вступят в силу 1 декабря и коснутся практически всех.
Начиная со следующей пятницы, пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище, и не смогут передавать их другим пользователям даже по адресной ссылке. В результате они не смогут распоряжаться контентом иначе, чем в своих собственных целях. С этого же дня облачное хранилище Ulož.to будет доступно только зарегистрированным пользователям, но операторы уверяют, что люди не потеряют свои файлы.
«В соответствии с новыми условиями, если платящие пользователи не заинтересованы в дальнейшем использовании сервиса, они могут прекратить действие своей учетной записи или перейти на бесплатную версию. В этом случае им будет возвращена оставшаяся абонентская плата или кредиты», — уточняет представитель Ulož.to, добавляя, что изменения коснулись только сервиса облачного хранения данных Ulož.to Disk, а не сервиса потокового вещания Ulož.to Live, который регулируется другим законодательством. Он будет работать без изменений.
Внести новые настройки Ulož.to заставили Закон о цифровых услугах (DSA) и Правила единого цифрового рынка. Этот закон всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в Европейском союзе, обеспечивая надлежащее функционирование единого рынка, поддерживая безопасную онлайн-среду и защищая основные права пользователей. Это еще одна проблема, с которой столкнулись операторы за свою более чем 15-летнюю историю.
Действительно, Ulož.to имел несколько судебных разбирательств с компаниями, требующими изъятия контента. В июле этого года Конституционный суд отклонил две жалобы телекомпании Nova TV, а Верховный суд вынес решение в пользу сервиса облачного хранения данных в споре с агентством Dilia. Решение по иску кинопрокатчика CinemArt, согласно которому Ulož.to должен выплатить около 800 000 чешских крон за прокат фильма «Шарлатан», еще не окончательно.
«Мы всегда тщательно следили за тем, чтобы Ulož.to соответствовал действующему чешскому и европейскому законодательству. Это неоднократно подтверждалось судебными решениями по спорам, которые часто специально возбуждались против нас», — говорит Ян Карабина, генеральный директор компании Cloud Platforms, управляющей Ulož.to, в пресс-релизе. Изменения вступят в силу 1 декабря и коснутся практически всех.
Начиная со следующей пятницы, пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище, и не смогут передавать их другим пользователям даже по адресной ссылке. В результате они не смогут распоряжаться контентом иначе, чем в своих собственных целях. С этого же дня облачное хранилище Ulož.to будет доступно только зарегистрированным пользователям, но операторы уверяют, что люди не потеряют свои файлы.
«В соответствии с новыми условиями, если платящие пользователи не заинтересованы в дальнейшем использовании сервиса, они могут прекратить действие своей учетной записи или перейти на бесплатную версию. В этом случае им будет возвращена оставшаяся абонентская плата или кредиты», — уточняет представитель Ulož.to, добавляя, что изменения коснулись только сервиса облачного хранения данных Ulož.to Disk, а не сервиса потокового вещания Ulož.to Live, который регулируется другим законодательством. Он будет работать без изменений.
Внести новые настройки Ulož.to заставили Закон о цифровых услугах (DSA) и Правила единого цифрового рынка. Этот закон всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в Европейском союзе, обеспечивая надлежащее функционирование единого рынка, поддерживая безопасную онлайн-среду и защищая основные права пользователей. Это еще одна проблема, с которой столкнулись операторы за свою более чем 15-летнюю историю.
Действительно, Ulož.to имел несколько судебных разбирательств с компаниями, требующими изъятия контента. В июле этого года Конституционный суд отклонил две жалобы телекомпании Nova TV, а Верховный суд вынес решение в пользу сервиса облачного хранения данных в споре с агентством Dilia. Решение по иску кинопрокатчика CinemArt, согласно которому Ulož.to должен выплатить около 800 000 чешских крон за прокат фильма «Шарлатан», еще не окончательно.
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